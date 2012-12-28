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сегодня, 16:24
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Фракция КПРФ предложила поддержать идею переименования Волгограда в Сталинград

В областном Совете предложение сочли сомнительным.

Сегодня на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета депутаты-коммунисты предложили проект постановления «О поддержке инициативы возвращения городу-герою Волгограду имени Сталинград».

Депутат Анатолий Шкатов, представлявший проект уточнил, что липецкие депутаты не могут принять решение о переименовании за другой регион, но они могут высказать свое мнение, И это мнение надо оформить документально.

Представители других партий идею не поддержали. Единорос, вице-спикер Владимир Богодухов сослался на Федеральный закон «О наименовании географических объектов», в котором говорится, что преимущественное право переименования принадлежит представителям региона, в котором планируется переименование.

Солидарным с Владимиром Богодуховым оказался его однопартиец вице-спикер Андрей Фролов, заверивший членов комитета, что облсовет рассмотрит инициативу о переименовании Волгограда в Сталинград, если с ней выйдут представители Волгоградской областной Думы.

Еще одним вопросом, который сегодня обсуждался на комитете, стала должность вице-губернатора по нацпроектам — ее несколько месяцев занимала сенатор Евгения Уваркина.

Еще 18 декабря 2024 года депутат Николай Быковских в обращении к губернатору просил ответить зачем вводилась эта должность и почему она была упразднена? Ответ, который он получил 14 февраля 2025 года от начальника областного управления государственной службы и кадровой работы, его не удовлетворил.
 




Поэтому коммунисты решили получить ответы на свои вопросы, направив депутатский запрос уже от фракции КПРФ в облсовете.

— В этом запросе два основных момента. Первый вопрос касается кадровой политики, второй — касается и расходования бюджетных средств, — поддержал запрос депутат Сергей Токарев.

Вице-спикер Андрей Фролов счел счет запрос коммунистов вмешательством в деятельность исполнительной ветви власти.

— Запрос некорректный, ссылаясь 153 статью Бюджетного кодекса, мы с вами не можем требовать от правительства, чтобы они нам ответили на поставленные вопросы. Если вы считаете, что какой-то федеральный или региональный закон нам позволяет это делать, сделайте ссылку на эти статьи. Изучайте матчасть, — обратился к инициаторам запроса Андрей Фролов.

— Речь идет о контроле, а на нас с вами в том числе и контрольные функции возложены, — парировал Сергей Токарев. — Мы ставим вполне конкретные вопросы: эффективность принимаемых решений и расходование бюджетных средств.

На комитете депутатам предоставили ответ на запрос, сделанный председателем Липецкого областного Совета Владимиром Сериковым. 





Большинство членов комитета во время голосования не поддержало коммунистов. И еще один запрос направляться в правительство области не будет.
облсовет
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Animal planet.
5 минут назад
Не забываем что сегодня 1 апреля!
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Волгоградка
11 минут назад
А кпрф не хочет вникнуть, что люди процентов 50-60находятся на грани вымирания? Вы цены видели в Волгограде на продукты? А вы поинтересовались какая з/п и пенсии у людей? Займитесь полезным делом , чтобы люди сыты были, одеты, обуты, зубы вставили, элементарно- подстричься денег нет,это уже финиш! Ваши москвичи пенсии получают столько, у которых и дня стажа нет, сколько у нас северяне за 40 лет стажа. А тот кто отпахал более 30 лет получают 14 тысяч. Вы почему за Ленинград не возьмётесь?, людям хочется чтобы его тоже переименовали.
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МарьВанна
21 минуту назад
Волгоградцы без этих умников не разберутся? Городом займитесь! Проблем полон рот без переименования.
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Ответ
3 минуты назад
Волгоградцы уже давно требуют переименовать город
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Петя
50 минут назад
А когда переименуют Липецк в Пипецк ?
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Каким боком?
50 минут назад
Переименование городов в компетенции горожан на референдуме.
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гость
57 минут назад
кпрф вам скучно?
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Совет
сегодня, 16:48
Давайте всё опять переименуем, бюджетных денег освоим кучу, может тогда будем жить лучше.
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Избератель
сегодня, 16:43
Господа из КПРФ займитесь проблемами своего города и в частности коммуникаций водоснабжения. Ещё года 3 и вообще нечего будет чинить.
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26-й
сегодня, 16:38
Величественная река "ВОЛГА" и соответствующий город "ВОЛГОГРАД", к чему менять?!
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