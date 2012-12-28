Фракция КПРФ предложила поддержать идею переименования Волгограда в Сталинград

В областном Совете предложение сочли сомнительным.

Сегодня на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета депутаты-коммунисты предложили проект постановления «О поддержке инициативы возвращения городу-герою Волгограду имени Сталинград».Депутат Анатолий Шкатов, представлявший проект уточнил, что липецкие депутаты не могут принять решение о переименовании за другой регион, но они могут высказать свое мнение, И это мнение надо оформить документально.Представители других партий идею не поддержали. Единорос, вице-спикер Владимир Богодухов сослался на Федеральный закон «О наименовании географических объектов», в котором говорится, что преимущественное право переименования принадлежит представителям региона, в котором планируется переименование.Солидарным с Владимиром Богодуховым оказался его однопартиец вице-спикер Андрей Фролов, заверивший членов комитета, что облсовет рассмотрит инициативу о переименовании Волгограда в Сталинград, если с ней выйдут представители Волгоградской областной Думы.Еще одним вопросом, который сегодня обсуждался на комитете, стала должность вице-губернатора по нацпроектам — ее несколько месяцев занимала сенатор Евгения Уваркина.Еще 18 декабря 2024 года депутат Николай Быковских в обращении к губернатору просил ответить зачем вводилась эта должность и почему она была упразднена? Ответ, который он получил 14 февраля 2025 года от начальника областного управления государственной службы и кадровой работы, его не удовлетворил.Поэтому коммунисты решили получить ответы на свои вопросы, направив депутатский запрос уже от фракции КПРФ в облсовете.— В этом запросе два основных момента. Первый вопрос касается кадровой политики, второй — касается и расходования бюджетных средств, — поддержал запрос депутат Сергей Токарев.Вице-спикер Андрей Фролов счел счет запрос коммунистов вмешательством в деятельность исполнительной ветви власти.— Запрос некорректный, ссылаясь 153 статью Бюджетного кодекса, мы с вами не можем требовать от правительства, чтобы они нам ответили на поставленные вопросы. Если вы считаете, что какой-то федеральный или региональный закон нам позволяет это делать, сделайте ссылку на эти статьи. Изучайте матчасть, — обратился к инициаторам запроса Андрей Фролов.— Речь идет о контроле, а на нас с вами в том числе и контрольные функции возложены, — парировал Сергей Токарев. — Мы ставим вполне конкретные вопросы: эффективность принимаемых решений и расходование бюджетных средств.На комитете депутатам предоставили ответ на запрос, сделанный председателем Липецкого областного Совета Владимиром Сериковым.Большинство членов комитета во время голосования не поддержало коммунистов. И еще один запрос направляться в правительство области не будет.