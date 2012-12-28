Ельчанин ограбил магазин на 1400 рублей и получил девять месяцев исправительных работ

Для прикрытия он оплатил на кассе одну пачку халвы.

Елецкий городской суд приговорил мужчину к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государств за ограбление магазина «Магнит» (по части первой статьи 161 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года мужчина ограбил магазин «Магнит» АО «Тандер». Он набрал с полок товары более чем на 1400 рублей и сложил их в рюкзак. А для прикрытия с полки с шоколадными изделиями взял одну пачку халвы и оплатил её на кассе бесконтактным способом, чтобы не вызывать подозрений со стороны работников магазина.Но действия мужчины всё же заметила одна из сотрудниц магазина, которая подошла к нему и потребовала оплатить товары, а после чего при выходе даже попыталась его задержать. Но несмотря на это, мужчина вышел на улицу и скрылся.