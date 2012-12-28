Ельчанин выиграл суд у коллекторов: на него кто-то оформил микрозайм

Суд отказал коллекторскому агентству во взыскании долга.

В Ельце мировой суд отказал коллекторам во взыскании долга по договору займа. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 мая прошлого года между микрофинансовой организацией и ельчанином был дистанционно заключен договор займа с использованием электронной подписи. 9 000 рублей были направлены на банковскую карту. Но долг заёмщик не возвращал и коллекторское агентство обратилось в суд.Но в суде выяснилось, что номер телефона и банковской карты, указанные в договоре займа, ельчанину не принадлежат. Доказать, что деньги были перечислены именно ему, кредитору не удалось.