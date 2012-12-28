«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Сегодня в Липецке: день сурового юмора, начало весеннего призыва, дискриминация при приёме на работу
Общество
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54 минуты назад
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Ельчанин выиграл суд у коллекторов: на него кто-то оформил микрозайм
Суд отказал коллекторскому агентству во взыскании долга.
Но в суде выяснилось, что номер телефона и банковской карты, указанные в договоре займа, ельчанину не принадлежат. Доказать, что деньги были перечислены именно ему, кредитору не удалось.
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