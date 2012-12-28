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Сегодня в Липецке: день сурового юмора, начало весеннего призыва, дискриминация при приёме на работу
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: день сурового юмора, начало весеннего призыва, дискриминация при приёме на работу
В День смеха перед липчанами открыты множество дорог – от просмотра оскароносного мультфильма до поступления на воинскую службу.
Апрель встретит довольно тёплой погодой, температура составит от +13 до +15 градусов. Картину в течение дня испортят небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
ул. Дружбы, 32, 32а, стр. 32;
ул. Кузнечная, 6, 8, 10, 10а, 12;
ул. Юношеская, 12.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Дружбы.
Отключение света
С 8:00 до 17:00 обесточат дома:
ул. Зелёная, 13;
ул. Ильича, 39;
ул. Краснодонская, 15;
ул. О. Кошевого;
ул. Партизанская;
ул. Спартака, 3, 5;
ул. Спортивная;
ул. Украинская;
пр-д Ильича, 1;
пер. Линейный;
пер. Сосновый.
С 9:00 до 17:00 погаснет свет в домах:
ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;
ул. Ангарская, 59;
ул. Юношеская, д. 50;
Елецкое шоссе;
Лебедянское шоссе;
Садоводчество, «Коммунальник»;
Садоводчество, «Тепличное».
Пробки
1 апреля будет совсем не до смеха. Если угодить в пробку и в итоге, например, опоздать на работу. Но этого можно избежать, если следить за ситуацией с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.
День дурака, суровый праздник
Раньше 1 апреля СМИ России пестрели весёлыми новостями. У журналистов считалось чуть ли не правилом хорошего тона немного «развести» читателей шокирующей и весёлой информацией. Наш сайт как-то писал, например, о липчанине, который успешно намывает золото в песке на Центральном пляже. Не все шутки бывали удачными: в 2013 году после того как «звезда» французского кино Жерар Депардье принял российское гражданство (сейчас он в суде объясняет свои многочисленные домогательства к женщинам и изнасилования русским характером), чуть ли не в каждом втором регионе 1 апреля написали, что француз поступает на службу в их местный театр.
Русский актёр Депардье. Кадр из фильма
Но было весело. Но в 2019 году в России был принят закон о борьбе с фейковыми новостями. Стало ли после этого больше правды в отечественным СМИ судите сами, но веселый праздник 1 апреля в мас-медия по сути оказался убит. Отчего нам немного жаль. Лишенные возможности позабавить читателя один раз в году сообщением о строительстве в Липецке ну очень большого памятника Петру I – выше пирамиды Хеопса – или нового стадиона с целебной травой, которая будет заживлять раны футболистам, журналисты отныне прозвали праздник Днём сурового дурака.
Начало весеннего призыва
Президент России подписал указ о том, что прямо сегодня начинается весенний призыв на воинскую службу. С 1 апреля по 15 июля в армию отправятся 160 тысяч граждан от 18 до 30 лет. Это крупнейший весенний призыв за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2024 году призвали 150 тысяч, а в 2023-м — 147 тысяч.
Мероприятия по постановке граждан под ружьё пройдут и в Липецкой области.
Гордая Россия
Липецкий областной колледж искусств (ул. Студенческий городок, 6) решил в этот день устроить концерт лучших своих воспитанников. В 13:30 начнётся выступление музыкантов на патриотические темы под названием «Гордая моя, Россия» (12+).
Смеющееся Средневековье
Конечно. В такой день нельзя обойти тему юмора. Её и решили не обходить в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь пройдёт лекция «Смеющееся Средневековье» (12+).
Кира Салимова Юлиея Чернявская отправят гостей в увлекательное путешествие в средние века и раскроют тайны смеха в искусстве, который был неотъемлемой частью народной культуры.
Зрители познакомятся с историческими особенностями, храмовой архитектурой и даже разгадаем зашифрованные пословицы на картинах Брейгеля. А в конце вас ждет розыгрыш подарков и море обаяния от ведущих.
Картина Брейгеля. Здесь зашифрованы пословицы «Как карта ляжет» и про то, что «Дуракам везёт»
Оскароносный мультфильм
Состоится в «Библиотеке» сегодня и заседание клуба «Истина в кине», на котором смотрят, а потом обсуждают фильмы. На повестке дня в 19:02 – мультик «Поток». Латвия, Бельгия, Франция, 2004. Режиссёр Гинтс Зильбалодис (12+).
Происходит глобальное наводнение, и черный кот вынужден спасаться в лодке вместе с другими животными. Победитель премии «Оскар»-2025. Как лучший анимационный фильм. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.1.
Вход - донат
Опрос SuperJob показал, что 2 из 3 липчан, ищущих работу, по-прежнему сталкиваются с дискриминацией.
Каждый второй липчанин считает, что существует возрастная дискриминация, 27% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 25% — по гендерному признаку, а 19% — по месту жительства или национальности. По мнению 11% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.
Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 68% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%.
Дорогие липчане! Сегодняшний день считается немного несерьёзным, но начинается уже второй весенний месяц, который принесёт не только смешные, но и вполне важные новости. Прочитать самую свежую информацию всегда можно на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – не оставляйте надолго безумный мир без вашего личного присмотра. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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