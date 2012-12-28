Сегодня в Липецке: день сурового юмора, начало весеннего призыва, дискриминация при приёме на работу

В День смеха перед липчанами открыты множество дорог – от просмотра оскароносного мультфильма до поступления на воинскую службу.

Апрель встретит довольно тёплой погодой, температура составит от +13 до +15 градусов. Картину в течение дня испортят небольшие дожди.



















пер. Сосновый.









1 апреля будет совсем не до смеха. Если угодить в пробку и в итоге, например, опоздать на работу. Но этого можно избежать, если следить за ситуацией с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.





Раньше 1 апреля СМИ России пестрели весёлыми новостями. У журналистов считалось чуть ли не правилом хорошего тона немного «развести» читателей шокирующей и весёлой информацией. Наш сайт как-то писал, например, о липчанине, который успешно намывает золото в песке на Центральном пляже. Не все шутки бывали удачными: в 2013 году после того как «звезда» французского кино Жерар Депардье принял российское гражданство (сейчас он в суде объясняет свои многочисленные домогательства к женщинам и изнасилования русским характером), чуть ли не в каждом втором регионе 1 апреля написали, что француз поступает на службу в их местный театр.









Русский актёр Депардье. Кадр из фильма

Президент России подписал указ о том, что прямо сегодня начинается весенний призыв на воинскую службу. С 1 апреля по 15 июля в армию отправятся 160 тысяч граждан от 18 до 30 лет. Это крупнейший весенний призыв за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2024 году призвали 150 тысяч, а в 2023-м — 147 тысяч.















Картина Брейгеля. Здесь зашифрованы пословицы «Как карта ляжет» и про то, что «Дуракам везёт»







Оскароносный мультфильм

Происходит глобальное наводнение, и черный кот вынужден спасаться в лодке вместе с другими животными. Победитель премии «Оскар»-2025. Как лучший анимационный фильм. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.1.











Вход - донат







Каждый второй липчанин считает, что существует возрастная дискриминация, 27% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 25% — по гендерному признаку, а 19% — по месту жительства или национальности. По мнению 11% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. Дружбы, 32, 32а, стр. 32;ул. Кузнечная, 6, 8, 10, 10а, 12;ул. Юношеская, 12.Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице Дружбы.С 8:00 до 17:00 обесточат дома:ул. Зелёная, 13;ул. Ильича, 39;ул. Краснодонская, 15;ул. О. Кошевого;ул. Партизанская;ул. Спартака, 3, 5;ул. Спортивная;ул. Украинская;пр-д Ильича, 1;пер. Линейный;С 9:00 до 17:00 погаснет свет в домах:ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;ул. Ангарская, 59;ул. Юношеская, д. 50;Елецкое шоссе;Лебедянское шоссе;Садоводчество, «Коммунальник»;Садоводчество, «Тепличное».Но было весело. Но в 2019 году в России был принят закон о борьбе с фейковыми новостями. Стало ли после этого больше правды в отечественным СМИ судите сами, но веселый праздник 1 апреля в мас-медия по сути оказался убит. Отчего нам немного жаль. Лишенные возможности позабавить читателя один раз в году сообщением о строительстве в Липецке ну очень большого памятника Петру I – выше пирамиды Хеопса – или нового стадиона с целебной травой, которая будет заживлять раны футболистам, журналисты отныне прозвали праздник Днём сурового дурака.Мероприятия по постановке граждан под ружьё пройдут и в Липецкой области.Липецкий областной колледж искусств (ул. Студенческий городок, 6) решил в этот день устроить концерт лучших своих воспитанников. В 13:30 начнётся выступление музыкантов на патриотические темы под названием «Гордая моя, Россия»Конечно. В такой день нельзя обойти тему юмора. Её и решили не обходить в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь пройдёт лекция «Смеющееся Средневековье»Кира Салимова Юлиея Чернявская отправят гостей в увлекательное путешествие в средние века и раскроют тайны смеха в искусстве, который был неотъемлемой частью народной культуры.Зрители познакомятся с историческими особенностями, храмовой архитектурой и даже разгадаем зашифрованные пословицы на картинах Брейгеля. А в конце вас ждет розыгрыш подарков и море обаяния от ведущих.Состоится в «Библиотеке» сегодня и заседание клуба «Истина в кине», на котором смотрят, а потом обсуждают фильмы. На повестке дня в 19:02 – мультик «Поток». Латвия, Бельгия, Франция, 2004. Режиссёр Гинтс ЗильбалодисОпрос SuperJob показал, что 2 из 3 липчан, ищущих работу, по-прежнему сталкиваются с дискриминацией.Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 68% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%.