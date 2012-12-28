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В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
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Происшествия
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42 минуты назад
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В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Трагедия произошла в цехе по производству мыла.
20 мая 2023 года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с 34-летним осужденным и вылил на него ведро щелочи. Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.
«Вину подсудимый не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, записи камеры видеонаблюдения. Суд первой инстанции квалифицировал действия виновного как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров — 20 лет лишения свободы. Липецким областным судом приговор ужесточен, в том числе в части квалификации. Теперь мужчину осудили за убийство, усилив ему наказание по совокупности приговоров до 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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