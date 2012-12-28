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42 минуты назад
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В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор

Трагедия произошла в цехе по производству мыла.

Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело уже отбывающего наказание за ряд особо тяжких преступлений 39-летнего уроженца Пермской области, которого теперь осудили ещё и за убийство на территории тюрьмы — по части первой 105 УК РФ (убийство).

20 мая 2023 года пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы, в цехе по производству мыла елецкой тюрьмы № 2 УФСИН России по Липецкой области поссорился с 34-летним осужденным и вылил на него ведро щелочи. Осужденный получил химические ожоги III степени 90% тела и умер в больнице.

«Вину подсудимый не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, записи камеры видеонаблюдения. Суд первой инстанции квалифицировал действия виновного как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров — 20 лет лишения свободы. Липецким областным судом приговор ужесточен, в том числе в части квалификации. Теперь мужчину осудили за убийство, усилив ему наказание по совокупности приговоров до 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (2)

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Гость.
5 минут назад
А выпивку покупал в местной лавке? Ну и жить стали заключённые, все виды обслуживания.
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да уж
18 минут назад
"пьяный мужчина, осужденный на 22 года лишения свободы". Я в шоке,с таким сроком,да ещё и пьяный! Что у них за жизнь там,то подкопы роют,то телефонами и интернетом пользуются...
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