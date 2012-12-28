73 протокола составили инспекторы Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности

И это с начала марта, когда в регионе активно начал гореть мусор и сухая трава.



Инспекторы Госпожнадзора с начала марта составили уже 73 протокола по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Напомним, что из аномально ранней весны в Липецкой области начались палы сухой травы. Первый всплеск таких пожаров пришёлся на выходные 8-9 марта. Тогда на территории региона было зарегистрировано 42 очага возгорания сухой растительности и мусора. Палы в области продолжаются, и судя по прогнозам погоды, пожарная может ухудшиться. Поэтому с 26 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон — время повышенного риска возникновения лесных пожаров, требующее особой осторожности и внимательности.«Обращаем внимание, что объявление пожароопасного сезона не влечёт за собой каких-либо ограничений для граждан – огонь не запрещён до момента введения особого противопожарного режима. Однако любой огонь допустим лишь в строгом соответствии с порядком использования открытого огня и разведения костров. Практически за каждым пожаром стоит человек – не всегда умышленно, порой по невнимательности, безответственности или излишней самоуверенности. Брошенный окурок, уборка территории методом отжига в ветреную погоду, оставленные на солнце легковоспламеняющиеся и горючие предметы – вариантов много – итог один! Порой это не просто гектары выжженной земли, но и сгоревшие жилые дома, травмированные и погибшие люди», — отмечают в МЧС.Какие санкции предусматривает статья 20.4 КоАП РФ? Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан. Должностным лицам придётся заплатить до 30 тысяч рублей, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до четырехсот тысяч рублей. При наличии отягчающих обстоятельств — штрафы многократно увеличиваются.Если же в результате нарушения будет повреждено или уничтожено чужое имущество в крупном размере, причинён тяжкий вред здоровью человека или его гибель — виновные лица подлежат уголовной ответственности по статьям 168 и 219 УК РФ, что грозит лишением свободы. В МЧС говорят, что такие случаи у нас в регионе уже были.