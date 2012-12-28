В региональном Следкоме создан отдел по расследованию налоговых преступлений

Возглавил отдел полковник юстиции Андрей Бабкин.

В Следственном управлении СКР по Липецкой области завершено формирование специализированного следственного звена — третьего отдела по расследованию особо важных дел. Отдел займётся расследованием налоговых преступлений.Руководителем налогового отдела назначен полковник юстиции Андрей Бабкин.До этого назначения Андрей Бабкин занимал должность заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел, преступлений против государственной власти в сфере экономики.В СКР Андрей Бабкин перешёл из полиции в 2015 году и прошёл все должностные ступени: от следователя в межрайонном следственном отделе до кресла руководителя отдела.Полковник юстиции Андрей Бабкин удостоен полного комплекта медалей «За безупречную службу» всех трёх степеней, награждён ведомственным знаком отличия «За службу закону», а также рядом иных государственных и отраслевых поощрений.