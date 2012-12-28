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Происшествия
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сегодня, 16:44
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Велосипед за 65 000 рублей украли дважды за день
В Липецке за последнее время украли два дорогих велосипеда — за 50 000 и 65 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в первой краже подозревают 19-летнюю девушку — электровелосипед уже изъят. А в краже велосипеда у 58-летней женщины подозревают её 56-летнего коллегу. Мужчина без разрешения хозяйки решил доехать на велосипеде до дома. По пути он на некоторое время оставил велосипед без присмотра, и в это время его снова украли. Этот велосипед ещё ищут.
Возбуждены уголовные дела о краже (по части второй статьи 158 УК РФ).
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