Велосипед за 65 000 рублей украли дважды за день

В Липецке за последнее время украли два дорогих велосипеда — за 50 000 и 65 000 рублей.

Липецкий отдел полиции №4 раскрыл две кражи дорогих велосипедов: в начале октября с тротуара по улице Студеновской украли электровелосипед за 50 000 рублей, принадлежащий 38-летней липчанке. А в августе из ангара предприятия по Универсальному проезду украли велосипед стоимостью 65 000 рублей, принадлежащий 58-летней сотруднице.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в первой краже подозревают 19-летнюю девушку — электровелосипед уже изъят. А в краже велосипеда у 58-летней женщины подозревают её 56-летнего коллегу. Мужчина без разрешения хозяйки решил доехать на велосипеде до дома. По пути он на некоторое время оставил велосипед без присмотра, и в это время его снова украли. Этот велосипед ещё ищут.Возбуждены уголовные дела о краже (по части второй статьи 158 УК РФ).