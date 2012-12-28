Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и тёплую погоду

Температура воздуха остаётся выше обычных значений.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 8–9 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днём — от +12 до +17.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +13 до +15.День 21 октября стал самым тёплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году — 9 градусов мороза.