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Погода в Липецке
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54 минуты назад
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Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и тёплую погоду
Температура воздуха остаётся выше обычных значений.
Среднесуточные температуры составят 8–9 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днём — от +12 до +17.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +13 до +15.
День 21 октября стал самым тёплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году — 9 градусов мороза.
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