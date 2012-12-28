Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Общество
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40 минут назад
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Без отопления в Липецке — 134 дома
Мэрия винит в этом как энергетиков, так и управляющие компании.
Напомним, отопительный сезон в Липецке начался 14 октября. По графику все 2 902 многоквартирных дома должны были оказаться с теплом к концу прошлой недели.
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