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Ельчанин хранил в «Лэнд Крузере Прадо» более 2000 пачек контрафактных сигарет: машину конфисковали вслед за товаром
У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Происшествия
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сегодня, 19:50
Ельчанин хранил в «Лэнд Крузере Прадо» более 2000 пачек контрафактных сигарет: машину конфисковали вслед за товаром
Стоимость нелегальных сигарет превысила 275 тысяч рублей.
Как сообщает областная прокуратура, именно в салоне этого автомобиля и нашли более двух тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью свыше 275 тысяч рублей. Часть сигает ельчанин успел продать.
Также по приговору суда мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей.
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