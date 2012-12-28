Ельчанин хранил в «Лэнд Крузере Прадо» более 2000 пачек контрафактных сигарет: машину конфисковали вслед за товаром

Стоимость нелегальных сигарет превысила 275 тысяч рублей.

У осужденного за приобретение, хранение, перевозку и сбыт контрафактных сигарет 58-летнего ельчанина конфискован автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо».Как сообщает областная прокуратура, именно в салоне этого автомобиля и нашли более двух тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью свыше 275 тысяч рублей. Часть сигает ельчанин успел продать.Также по приговору суда мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей.