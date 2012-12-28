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Общество
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48 минут назад
На Карьере, в Диком и Студгородке отключат холодную воду
21 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Водопьянова, 16, улица Комсомольская, улица Шмидта, улица Студёновская, 13а, ПНС-43 — без холодной воды останутся жители Карьера, Студгородка, Дикого, сообщили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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