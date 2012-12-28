На Карьере, в Диком и Студгородке отключат холодную воду

21 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Водопьянова, 16, улица Комсомольская, улица Шмидта, улица Студёновская, 13а, ПНС-43 — без холодной воды останутся жители Карьера, Студгородка, Дикого, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, № 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, № 11а, 14, 16а в Студенческом городке, № 22 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, № 19, 23 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студёновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, № 3 по улице Пионерской, № 2, 4 по улице Гагарина, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Пригородной, Кирова, Комсомольской, Шмидта, Школьной, Котовского, 4-й Пятилетки, Кочубея, Вилкова, Пионерской, в переулках Верещагина, Верхнего, Морозова, Дубинина, Весеннего, проезда Комсомольского.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.