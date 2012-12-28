Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Происшествия
95
сегодня, 16:34
У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ОМВД по Ельцу, возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки». Ельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
1
0
0
2
1
Комментарии