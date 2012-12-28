У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ельцу изъяли у 41-летней женщины немаркированную никотиносодержащую продукцию на общую сумму 240 000 рублей: 93 флакона жидкости для электронных одноразовых сигарет и 28 стиков. По данным следствия, ельчанка купила всё это для сбыта в торговой точке, принадлежащей ее семье.Как сообщает ОМВД по Ельцу, возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки». Ельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.