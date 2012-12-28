Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Происшествия
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35 минут назад
12 человек погибли по вине пьяных водителей
Только за минувшие выходные полицейские задержали 25 нетрезвых водителей.
Только за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 25 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Двое попались на этом повторно: на одного составлен протокол по за управление транспортом в состоянии опьянения, на второго — за отказ от медицинского освидетельствования.
Напомним, за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А возврат водительского удостоверения после лишения происходит только после проверки знаний ПДД.
За повторную пьяную езду грозят уже уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет. Также законом предусмотрены и другие меры наказания, в том числе конфискация машины: накануне мы рассказали, что Тербунский районный суд приговорил 60-летнего водителя к штрафу в 120 тысяч рублей, лишению прав на два года и конфискации автомобиля «ВАЗ-21063» за повторную пьяную езду. Мужчина дважды в течение года попался пьяным за рулём, административный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года его не вразумили.
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