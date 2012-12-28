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12 человек погибли по вине пьяных водителей
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35 минут назад

12 человек погибли по вине пьяных водителей

Только за минувшие выходные полицейские задержали 25 нетрезвых водителей.

За 9 месяцев на дорогах Липецкой области произошло 70 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек погибли, ещё 94 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит областное управление МВД.

Только за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 25 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Двое попались на этом повторно: на одного составлен протокол по за управление транспортом в состоянии опьянения, на второго — за отказ от медицинского освидетельствования.

Напомним, за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А возврат водительского удостоверения после лишения происходит только после проверки знаний ПДД.

За повторную пьяную езду грозят уже уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет. Также законом предусмотрены и другие меры наказания, в том числе конфискация машины: накануне мы рассказали, что Тербунский районный суд приговорил 60-летнего водителя к штрафу в 120 тысяч рублей, лишению прав на два года и конфискации автомобиля «ВАЗ-21063» за повторную пьяную езду. Мужчина дважды в течение года попался пьяным за рулём, административный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года его не вразумили.
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