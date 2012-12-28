Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Происшествия
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26 минут назад
У «Кудыкиной горы» засыпало свеклой остановку
Опрокинулся прицеп грузовика.
Читательница «Задонской правды» рассказала, что дорога находится в ремонте и скорость передвижения по ней ограничена 40 км/ч. Но водители свёкловозов, по её словам, это ограничение не замечают.
«Именно на этой остановке регулярно ожидают общественный транспорт дети из села Яблоново, студенты техникума и другие пассажиры. По счастливой случайности в момент происшествия на остановке не было людей», — пишет газета.
Фото: vk.ru/zadonskpravda
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