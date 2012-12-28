Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
Читать все
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Общество
Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
Купца собрали по частям
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Происшествия
«Финансовый консультант» обманул 53-летнего липчанина на 330 тысяч рублей
Происшествия
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Матери погибшего на СВО бойца передали орден Мужества
Общество
Читать все
Общество
748
сегодня, 12:25
9

Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась

теперь уже в суде.

Прокуратура Правобережного района через суд решила заставить ИП Шадрин Д. Н. прекратить строительство кафе в излучине реки Воронеж у Центрального пляжа. Иск направлен в Правобережный районный суд. В качестве обеспечительных мер, прокуратура просит запретить бизнесмену на время суда возводить нестационарные и иные объекты в границах береговой зоны реки Воронеж.





Напомним, GOROD48 обратил внимание на стройку 3 мая. Через несколько дней прокуратура начала проверку и пришла к выводу, что стройка идет с нарушением Водного кодекса. Прокуратура направила бизнесмену представление, потребовав снести построенное, а также возбудила административное дело — бизнесмен получил штраф в 40 000 рублей. Однако предприниматель не согласился с таким решением и попытался оспорить представление и  наложение штрафа.

Но и в прокуратуре уверены в своей правоте и отступать не намерены.

Фото: Telegram-канал Стабильный Липецк
стройка
Центральный пляж
2
0
0
5
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Lisa
16 минут назад
А Васька слушает, да ест))) Прокуратура что-то ворчит, а предприниматель делает свое дело дальше)
Ответить
Думал
16 минут назад
Туалет строят?
Ответить
Партработник
18 минут назад
Это кафе похоже на гараж.
Ответить
Ксения
28 минут назад
Кому это кафе мешает? Ну и пусть бы работало.
Ответить
Позитив
14 минут назад
Отдыхающим на пляже оно мешает!!! Пол пляжа занимает, видно Вы там не были! А кафе почти достроено, вряд ли он его уберет! Там бетонные сваи в песок залиты.
Ответить
Закон
17 минут назад
6 статья Водного Кодекса. Этот ИП ее нарушает. И если ему позволить, то самострой будет везде. Не должно быть подобных объектов ближе 20 метров от воды. И судить надо того, кто дал в аренду эту землю. К нему уже приблизились.
Ответить
Такса глубоководная.
40 минут назад
На днях мама ходила на Центральный пляж. Не понравилось.
Ответить
Ну, Ну..
53 минуты назад
Нашла коса на камень.
Ответить
zzloyzz
57 минут назад
Господа, делаем ставки.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru