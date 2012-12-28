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Общество
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сегодня, 12:25
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Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
теперь уже в суде.
Напомним, GOROD48 обратил внимание на стройку 3 мая. Через несколько дней прокуратура начала проверку и пришла к выводу, что стройка идет с нарушением Водного кодекса. Прокуратура направила бизнесмену представление, потребовав снести построенное, а также возбудила административное дело — бизнесмен получил штраф в 40 000 рублей. Однако предприниматель не согласился с таким решением и попытался оспорить представление и наложение штрафа.
Но и в прокуратуре уверены в своей правоте и отступать не намерены.
Фото: Telegram-канал Стабильный Липецк
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