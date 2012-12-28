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Общество
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54 минуты назад
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Вода на нескольких улицах Карьера отключена из-за ремонта в районе Сокола
Воду подвезли на улицу 4-й Пятилетки.
Ранее действительно сообщалось о массовом отключении на Соколе. Однако список отключений оказался неполным, из-за чего в затруднительную ситуацию попали жильцы многоквартирных домов на улицах Гагарина, Горняцкой и Гайдара.
— РВК-Липецк приносит извинения за доставленные неудобства. Подвоз ресурса организован по адресу: улица 4 Пятилетки, 7, — рассказали пресс-службе администрации Липецка.
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