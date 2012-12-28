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сегодня, 20:05

Несколько многоквартирных домов в центре Липецка остались без воды

Жильцы домов жалуются, что отключение в очередной раз произошло без предупреждения.

Ближе к вечеру в Липецке несколько многоквартирных домов на улицах Гагарина и Горняцкой остались без холодный воды.

По словам жильцов этих домов, отключение произошло около пяти часов дня, когда большинство были на работе.

«В очередной раз без предупреждения отключили воду. Люди не имели возможности даже набрать запас воды для гигиенических нужд. В нашем доме кроме холодной воды нет никакой. А так как нет объявления от «РВК-Липецк», то и нет подвоза воды! После звонков в аварийную службу стало известно, что воды не будет до девяти утра! В такой обстановке ни детей искупать, ни в туалет сходить, только соседним магазинам выручку поднимать на продажах воды», — написали жильцы домов GOROD48. 

В одном из домовых чатов предположили, что обезвожен весь район.
РВК-Липецк
отключение воды
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