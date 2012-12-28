В районе Сокола – большое отключение холодной воды

Подачу холодной воды 19 марта в районе Свободного Сокола ограничат вечером, с 17:00, предупредили в компании «РВК-Липецк». Причиной отключения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется часть Левого берега – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12 по улице Спиртзаводской, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 11в на площади Мира, № 3 по улице Инженерной. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 3 по улице Спиртзаводской.С 17:00 и до окончания работ отключат холодную воду в районе Свободного Сокола – в домах и зданиях №№ 1, 1/1, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3а, 3б, 3б/1, 3/2, 3/3, 3/4, 9, 9/1, 9а, 9а/1, 9в, 13, 13а, 15 на площади Заводской, №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32 по улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Больничном, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17б, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14а по улице Газина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова, №№ 1, 2, 3 по улице Смыслова, № 7а по улице Брюллова, №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, №№ 1, 6 по улице Тамбовской, № 2 по улице Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской. Подачу холодной воды в районе Сокола в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-й Либкнехта, 2-й Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавинв, Цементников, Известковой, Энгельса, Цеткин, Баумана, переулков Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Ермака, Болотникова, Полтавского, Свободного.Воду подвезут по адресам: улица Ушинского, 10, улица 40 лет Октября, 41а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.19 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 16б по улице Вермишева, № 1 по улице Зегеля, улицы 2-ю Крымскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную.