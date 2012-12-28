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Происшествия
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59 минут назад
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В Липецке ночью «разули» машину
Её хозяин обратился в полицию и ищет возможных свидетелей или записи видеорегистраторов.
— Владелец автомобиля обратился Управление МВД России по городу Липецку, его заявление зарегистрировано, устанавливается сумма причинённого ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com
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