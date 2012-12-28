В Липецке ночью «разули» машину

Её хозяин обратился в полицию и ищет возможных свидетелей или записи видеорегистраторов.

Сегодня ночью на парковке в районе Аглофабрики с автомобиля сняли диски и колеса. Владелец машины ищет возможных свидетелей или записи видеорегистраторов.— Владелец автомобиля обратился Управление МВД России по городу Липецку, его заявление зарегистрировано, устанавливается сумма причинённого ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.