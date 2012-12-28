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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области дождь и до +7
16 и 17 марта Липецкая область окажется под влиянием волнового циклона – пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
Днем температура понизится на 2-4 градуса. 18 марта атмосферное давление начнет расти, небольшой снег пройдет лишь местами.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 марта – 1-2 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 18 марта – 1-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области будет облачно, днем с прояснениями, ночью пройдут осадки преимущественно в виде дождя, днем местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.
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