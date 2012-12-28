61-летняя ельчанка нашла чужую карту и потратила с неё 19 098 рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ещё 5 марта в полицию обратился 37-летний ельчанин с заявлением о краже денег с банковской карты: он её потерял, после чего выяснил через личный кабинет, что со счёта начали списывать деньги.Кража раскрыта. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, карту нашла 61-летняя ельчанка, и с конца февраля по начало марта женщина расплачивалась при помощи чужой карты за товары. Всего она потратила 19 098 рублей.Теперь по пункту «г части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» женщине грозит до шести лет лишения свободы.