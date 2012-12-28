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Происшествия
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сегодня, 14:41
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61-летняя ельчанка нашла чужую карту и потратила с неё 19 098 рублей
Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Кража раскрыта. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, карту нашла 61-летняя ельчанка, и с конца февраля по начало марта женщина расплачивалась при помощи чужой карты за товары. Всего она потратила 19 098 рублей.
Теперь по пункту «г части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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