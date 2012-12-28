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сегодня, 14:41
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61-летняя ельчанка нашла чужую карту и потратила с неё 19 098 рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ещё 5 марта в полицию обратился 37-летний ельчанин с заявлением о краже денег с банковской карты: он её потерял, после чего выяснил через личный кабинет, что со счёта начали списывать деньги.

Кража раскрыта. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, карту нашла 61-летняя ельчанка, и с конца февраля по начало марта женщина расплачивалась при помощи чужой карты за товары. Всего она потратила 19 098 рублей.

Теперь по пункту «г части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Жёстко
сегодня, 16:45
Это несоизмеримое наказание за 19т. Др Достаточно условно и обязательные работы.
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Бабка Первая
сегодня, 18:03
Да не дают с первого раза столько. Даже без условного срока обходится, если возместит урон и за это простят.
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мимоходом
сегодня, 15:51
Потерял - заблокируй, в чем проблема??? Или интересно наблюдать, что будет дальше, пакостно однако
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Бабка Первая
сегодня, 15:39
Красть деньги, конечно же, фу-у, стыдоба-а... Но 37-летний юноша не с Луны же в Елец свалился. Ладно, картой он редко расплачивается. Но телефон-то пиликал при каждом списании. Или телефон ему тоже не нужен?
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