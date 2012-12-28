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Происшествия
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31 минуту назад
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44-летний мужчина шёл с ножом в сторону налоговой, а потом напал на полицейского
А ведь в 90-х не зря в социальной рекламе предупреждали: «Заплати налоги и спи спокойно».
Эта история произошла 15 июня прошлого года. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в отделение полиции поступило сообщение о мужчине с ножом в руках, который направлялся в сторону налоговой инспекции.
Прибывший на место происшествия полицейский предложил мужчине проследовать в отделение для установления личности. Но мужчина в полицию не хотел и ударил сотрудника. У того в итоге осталась ссадина.
Теперь дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
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