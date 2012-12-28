44-летний мужчина шёл с ножом в сторону налоговой, а потом напал на полицейского

А ведь в 90-х не зря в социальной рекламе предупреждали: «Заплати налоги и спи спокойно».

Лебедянский районный суд рассматривает уголовное дело 44-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского (по части первой статьи 318 УК РФ).Эта история произошла 15 июня прошлого года. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в отделение полиции поступило сообщение о мужчине с ножом в руках, который направлялся в сторону налоговой инспекции.Прибывший на место происшествия полицейский предложил мужчине проследовать в отделение для установления личности. Но мужчина в полицию не хотел и ударил сотрудника. У того в итоге осталась ссадина.Теперь дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.