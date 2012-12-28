Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Происшествия
14 минут назад
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Их мать уже выписали из БСМП.
Матери детей, которая также наглоталась таблеток, помощь оказали в БСМП, она уже выписана из больницы.
По данным GOROD48, сейчас решается вопрос о направлении женщины в психиатрическую больницу. Также сегодня-завтра ей должны избрать меру пресечения на время следствия по уголовному делу о покушении на убийство двух малолетних (по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
