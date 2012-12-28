В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом

Воздух прогреется на 5-6 градусов выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона – при прохождении его атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами возможен туман.Среднесуточные температуры составят: 2 и 3 марта – 0-1 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 4 марта – 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 6-11 м/сек.Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от 0 до +5.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 28 градусов мороза.