Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
367
сегодня, 17:00

В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом

Воздух прогреется на 5-6 градусов выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона – при прохождении его атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами возможен туман.

Среднесуточные температуры составят: 2 и 3 марта – 0-1 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 4 марта – 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 6-11 м/сек.

Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от 0 до +5.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 28 градусов мороза.
