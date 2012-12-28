59-летнего ельчанина мошенники обманули больше чем на миллион рублей

Мужчина пытался заработать на инвестициях и месяц ждал, когда можно вывести деньги.

59-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: пытаясь разбогатеть на инвестициях, он перевёл мошенникам 1 061 300 рублей.По данным ОМВД России по городу Ельцу, мужчина увидел в интернете объявление о дополнительном заработке на инвестициях и перешёл по ссылке. Через некоторое время с ним связался менеджер: для работы необходимо было скачать приложение, зарегистрироваться и внести на счёт 100 долларов. Ельчанин это сделал, а потом для получения большей прибыли под руководством менеджера перевёл все свои накопления на указанный ему счёт.При этом ему пообещали, что вывести деньги можно будет через месяц. Спустя месяц оказалось, что для вывода денег необходимо внести на счёт ещё 4100 долларов. Тогда мужчина заподозрил, что с ним работают мошенники, и обратился в полицию.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».