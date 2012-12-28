На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды жителям пяти улиц ограничат 1 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 11, 13 в Студенческом городке, №№ 4, 10 по проезду Строителей, жители частного сектора улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.