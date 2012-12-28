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Общество
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44 минуты назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Подачу холодной воды жителям пяти улиц ограничат 1 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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