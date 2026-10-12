Актриса МХАТ имени Горького Мария Янко сыграла на родной сцене отца

На «Большие гастроли» в Липецк приехали дочь Михаила Янко и Татьяны Фирсовой Мария Янко и их зять Максим Дахненко.

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Актриса рассказала: несмотря на недавний ремонт в театре, она прекрасно ориентируется в нем, как в детстве. А ведь на сцену театра Толстого она вышла ещё в 7 лет, а в 17 лет сыграла свою первую взрослую роль. Здесь те самые ее корни, о которых говорится в «Последнем сроке» Распутина.



Мария Янко также рассказала, что одна из любимых ролей отца в Липецке — в спектакле «Скупой» по Мольеру. А маму на сцене она последний раз видела два года назад: в театрах не совпадают графики отпусков, поэтому побыть зрителем в театре на Соколе у московской актрисы редко получается. Но сегодня вся семья Янко снова соберется в театре: только кто-то будет в зрительном зале, кто-то на сцене.





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