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Актриса МХАТ имени Горького Мария Янко сыграла на родной сцене отца
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14 минут назад

Актриса МХАТ имени Горького Мария Янко сыграла на родной сцене отца

На «Большие гастроли» в Липецк приехали дочь Михаила Янко и Татьяны Фирсовой Мария Янко и их зять Максим Дахненко.  

В составе труппы МХАТ им. М. Горького на «Большие гастроли» в Липецк приехали дочь и зять одного из самого известных липецких актёров — Народного артиста России, лауреата Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Михаила Янко и актрисы Липецкого драматического театра, Заслуженной артистки России Татьяны Фирсовой.

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Михаила Янко не стало год назад — в июне 2025-го он умер на 76-м году жизни. В театре драмы имени Л.Н. Толстого Михаил Янко служил с 1978-го года. В 2000-2002 годах он играл во МХАТ имени Горького, но в 2002 году вернулся в Липецк, сначала в драматический театр, а с 2009 года — в труппу театра Толстого.

За карьеру, которая длилась почти полвека, Михаил Янко сыграл в сотнях спектаклей. Одна из его последних ярких ролей — старый актёр или  тень отца Гамлета.

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Во МХАТ имени М. Горького служат дочь Михаила Янко и актрисы Липецкого драматического театра, Заслуженной артистки России Татьяны Фирсовой Мария Янко и их зять, муж Марии — Заслуженный артист России Максим Дахненко. За 20 лет супружеской жизни у Марии и Максима родились двое детей — дочь Даша и сын Андрей. Дочь продолжать большую актерско-театральную династию не стала: она учится на переводчика с китайского и английского языков и уже перешла на второй курс. Но театр тоже очень любит! Как и сын Михаила Янко и Татьяны Фирсовой Филипп Янко, который с июня 2021 года работает директором липецкого театра кукол, но вообще юрист по профессии. На «Липецких театральных встречах» он был в качестве зрителя — пришёл поддержать московских родственников-актёров.

Максим Дахненко – исполнитель проникновенной роли Левия Матвея в спектакле «Мастер и Маргарита» МХАТ им. М. Горького, который показали на липецкой сцене во второй день «Больших гастролей».



Мария Янко – выпускница 44-го лицея 1994-го года. После школы она с отличием закончила ВТУ им. М. С. Щепкина в 1999 году (курс Н. Н. Афонина) и с тех пор также служит в труппе МХАТа. На её счету — множество ролей в театре. В спектакле «Последний срок» Сергея Пускепалиса по инсценировке Валентина Распутина, которым МХАТ имени Горького 12 октября закрывает гастроли в Липецке, она играет невестку старухи Надю.

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— Для меня это особенный момент — я немножко вернулась в свое детство: когда-то я ребенком выходила на эту сцену, на этой же сцене был мой театральный дебют, я играла Верку в спектакле «Последние» по Максиму Горькому. Здесь началась моя театральная, актерская жизнь. Конечно, это очень трогательно приехать сюда уже взрослым человеком, ходить по этим коридорам. Я очень люблю этот театр! — Призналась Мария Янко. 

Актриса рассказала: несмотря на недавний ремонт в театре, она прекрасно ориентируется в нем, как в детстве. А ведь на сцену театра Толстого она вышла ещё в 7 лет, а в 17 лет сыграла свою первую взрослую роль. Здесь те самые ее корни, о которых говорится в «Последнем сроке» Распутина. 

Мария Янко также рассказала, что одна из любимых ролей отца в Липецке — в спектакле «Скупой» по Мольеру. А маму на сцене она последний раз видела два года назад: в театрах не совпадают графики отпусков, поэтому побыть зрителем в театре на Соколе у московской актрисы редко получается. Но сегодня вся семья Янко снова соберется в театре: только кто-то будет в зрительном зале, кто-то на сцене. 

Так и у героев «Последнего срока» — у каждого своя жизнь и большая семья собирается по исключительному случаю. А для старухи Анны подруга Мирониха оказывается едва ли не самой родной, даже ближе детей. Ее сыграла актриса Надежда Маркина. 



театр
фестиваль
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