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Происшествия
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сегодня, 06:17
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Вохдушную опасность на территории Липецкой области отменили
Под утро небо очистилось.
Красный уровень угрозы атаки БПЛА был введён около полуночи и держался всю ночь.
Около 6 утра опасность понизили до жёлтого уровня, а через 15 минут её сняли вовсе.
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