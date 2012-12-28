Кафе «Tolstoy» обязали демонтировать веранду

В суд обратился департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

Добавим, что по данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «Галактика» — семья Поташовых: Алла, Юлия и Илья. Илья Поташов имеет родственные связи с бывшим мэром Липецка Евгенией Уваркиной.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Галактика» с требованием демонтировать веранду кафе «Tolstoy» площадью 120 квадратных метров и привести земельный участок под пристройкой в первоначальное состояние. И суд встал на сторону мэрии.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, то, что расположенная со стороны сквера Комсомольского пруда и практически напротив мэрии пристройка — самовольная, выяснилось в рамках выездного обследования Управления Росреестра по Липецкой области ещё в 2023 году.Управление уведомило об этом департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, а он в свою очередь направил запрос в управление потребительского рынка мэриицка. В ответе говорилось, что кафе «Tolstoy» не выдавалось разрешение для размещения пристроенной к основному зданию остеклённой веранды.





