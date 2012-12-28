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Общество
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сегодня, 15:34
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Кафе «Tolstoy» обязали демонтировать веранду
В суд обратился департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, то, что расположенная со стороны сквера Комсомольского пруда и практически напротив мэрии пристройка — самовольная, выяснилось в рамках выездного обследования Управления Росреестра по Липецкой области ещё в 2023 году.
Управление уведомило об этом департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, а он в свою очередь направил запрос в управление потребительского рынка мэриицка. В ответе говорилось, что кафе «Tolstoy» не выдавалось разрешение для размещения пристроенной к основному зданию остеклённой веранды.
Добавим, что по данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «Галактика» — семья Поташовых: Алла, Юлия и Илья. Илья Поташов имеет родственные связи с бывшим мэром Липецка Евгенией Уваркиной.
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