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1563
сегодня, 15:34
17

Кафе «Tolstoy» обязали демонтировать веранду

В суд обратился департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Галактика» с требованием демонтировать веранду кафе «Tolstoy» площадью 120 квадратных метров и привести земельный участок под пристройкой в первоначальное состояние. И суд встал на сторону мэрии.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, то, что расположенная со стороны сквера Комсомольского пруда и практически напротив мэрии пристройка — самовольная, выяснилось в рамках выездного обследования Управления Росреестра по Липецкой области ещё в 2023 году.

Управление уведомило об этом департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, а он в свою очередь направил запрос в управление потребительского рынка мэриицка. В ответе говорилось, что кафе «Tolstoy» не выдавалось разрешение для размещения пристроенной к основному зданию остеклённой веранды.

Добавим, что по данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «Галактика» — семья Поташовых: Алла, Юлия и Илья. Илья Поташов имеет родственные связи с бывшим мэром Липецка Евгенией Уваркиной.  



арбитражный суд
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 22:22
Веранда кафе Трибуна рядом, где демонтаж?
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Мда
сегодня, 21:18
"...потребительского рынка мэриицка" ОШИБКА В ТЕКСТЕ!
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Бывалый
сегодня, 20:37
Сергей , номер напиши Тебя на нуль умножим, связной
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Спрутс
сегодня, 20:29
Опять свои слова придумываем?
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Сергей
сегодня, 19:34
Всех виновных за самоуправство, посадить, просто посадить остальные задумаются, связи когда-то уходят на нуль.
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Гость
сегодня, 21:03
Тебя тоже посадить и на ноль умножить, чтоб мир добрее был :)
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Гость
сегодня, 19:33
А представление вынести в адрес мвд по родственницы как должностного лица , нельзя было ?
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Русский
сегодня, 18:56
Опять уваркина. Сколько же вреда от неё... Не вреда, а вредительства...
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Гость
сегодня, 17:59
Какие тонкости с фамилиями и именами , какое вам дело , кто на ком женат , обратили внимание именно на это кафе , в таком случае пусть обратят и на другие кафе , которые имеют подобные нарушения. Абсурд
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Гость
сегодня, 17:59
Какие тонкости с фамилиями и именами , какое вам дело , кто на ком женат , обратили внимание именно на это кафе , в таком случае пусть обратят и на другие кафе , которые имеют подобные нарушения. Абсурд
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Сосед
сегодня, 17:50
Судя по тону новости - дело было вовсе не в веранде! Откуда у людей такие фамильные тонкости )))
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