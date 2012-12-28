Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку

Теперь мужчина находится под следствием и не понимает. где же он просчитался.

Сотрудники отдела полиции №3 возбудили уголовное дело против 55-летнего липчанина, которого подозревают в краже.Всё началось с того, что подозреваемый нашёл чужой сотовый телефон. Однако вернуть его владельцу мужчина даже не подумал: вместо этого он подобрал пароль к банковскому приложению и оформил на 4-летнюю хозяйку мобильника три кредита на общую сумму105 600 рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.На что рассчитывал злоумышленник – сказать трудно. При современном развитии техники вычислить того, кто пользовался аппаратом не так сложно. Полиция быстро осуществила это несложное действие. В итоге немолодому любителю лёгкой наживы теперь грозит до 6 лет лишения свободы.