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13 минут назад

Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку

Теперь мужчина находится под следствием и не понимает. где же он просчитался.

Сотрудники отдела полиции №3 возбудили уголовное дело против 55-летнего липчанина, которого подозревают в краже.

Всё началось с того, что подозреваемый нашёл чужой сотовый телефон. Однако вернуть его владельцу мужчина даже не подумал: вместо этого он подобрал пароль к банковскому приложению и оформил на 4-летнюю хозяйку мобильника три кредита на общую сумму105 600 рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.

На что рассчитывал злоумышленник – сказать трудно. При современном развитии техники вычислить того, кто пользовался аппаратом не так сложно. Полиция быстро осуществила это несложное действие. В итоге немолодому любителю лёгкой наживы теперь грозит до 6 лет лишения свободы.
Кража
нашёл телефон
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