Общество

13 минут назад

Вонь в Липецке приписали навозным полям

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#зловоние #проверка
Вонь в Липецке приписали навозным полям

Экологи провели проверку.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщило официальные данные итогов проверки по жалобам неприятный запах. 8-9 января региональный центр окутали крайне зловонные ароматы.

- Выездным обследованием установлено, что в районе деревни Копцевы Хутора Липецкого района, предположительно, ООО «КолоСС» осуществляло внесение навоза в качестве удобрения на поля сельскохозяйственного назначения. В результате запах с полей доносился до Липецка, - указано в письме экологов. - Для контроля за состоянием атмосферного воздуха были привлечены эксперты экологической лаборатории. По результатам отбора проб качества атмосферного воздуха в районе проводимых работ, согласно имеющейся аккредитации, превышений ПДК не установлено.

Вместе с этим экологи указывают, что все данные по плохо пахнущей ситуации переданы в контролирующие органы и Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ведомства имеют право принять меры административного порядка в отношении зловонного производства.

Напомним, вечером 8 и утром 9 января многие липчане могли почуять неприятные запахи на городских улицах. Невооруженным носом пешеходы могли ощутить амбре сельскохозяйственного характера в районах улиц Космонавтов и Циолковского и проспекта Победы. Жалоба также поступила с Московской улицы.
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#зловоние #проверка

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