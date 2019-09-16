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Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке

23 2977
#запах #смрад #
Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке

В субботу Липецк буквально накрыло зловонием 

14 сентября в городе не осталось практически районов, куда не дошел бы неприятный запах. Соцсети тут же отреагировали на произошедшее и стали делится, в каком районе ощущается смрад больше. После "переклички" стало ясно, задыхается весь город.

Сегодня в Управлении экологии специально дали комментарий для прессы. Экологи выяснили, что причиной неприятного запаха стали работы по внесению удобрений на поля в непосредственной близости от Липецка.

- Поступали массовые обращения о неприятном запахе как в центре города, так и в районе «Университетского», Рудника, - рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. – Госинспекторы в сфере охраны окружающей среды выехали за территорию Липецка и установили, что несколько сельхозпроизводителей вносили удобрения на поля, расположенные в непосредственной близости от городской черты. При это город оказался с подветренной стороны. 

Сейчас прошло совещание природоохранными службами региона и сельхозпредприятиями. Все работы по внесению удобрений остановлены до наступления благоприятных метеорологических условий и всех обстоятельств.

- Мы проводим расследование, - отметила Галина Рощупкина. – Должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности. По итогам будет принято решение, какие статьи КОАП были нарушены, и какое наказание последует за допущенный инцидент.

В то же время впредь сельхозпредприятия будут информироваться о неблагоприятных метеорологических условиях. Налаживается межведомственное взаимодействие по работ лабораторий и мониторинга воздуха в городской черте при внесении удобрений. Также чиновники хотят внедрить новые технологии по переработке помета, чтобы снизить влияние на окружающую среду и здоровье человека.
23 2977
#запах #смрад #

Комментарии (23)

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гость

35 секунд назад
а по ночью они тоже удобрение вносят
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гость

2 минуты назад
Бим, найди и почитай ! Куриный помет вызвал экологическую катастрофу уже в трех регионах20 августа 2018, 16:20
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гость

4 минуты назад
Бим, а ты у немцев или голландцев , не говоря уже про американцев , спроси !
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!!!

5 минут назад
НА СЫРСКОМ РУДНИКЕ ЧАСТО ВОНЯЕТ ЕДКИМ ПЛАСТИКОМ КАК ПРАВИЛО НОЧАМИ !!!!!!!
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Павел

14 минут назад
Сказочники, очистные проверьте
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Бим

16 минут назад
21 век на дворе!, А что, в 21 веке куры гадить перестали? Куда их Г.. девать?
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Иииии?

19 минут назад
Что выяснила данное лицо? Кто вносил? Куда? Одни интриги прям, совещание прошло под грифом «совершенно секретно» похоже! Или фамилию главного птицевода Кирьянова нельзя называть??)))
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21 век на дворе!

25 минут назад
ОЧЕНЬ ПРОСТО, куриный помет является очень агрессивным удобрением! Вы знаете, что при высокой концентрации он как кислота работает. Есть же удобрения на основе молочно-кислых бактерий от которых растения растут очень хорошо и плодоносят обильно. А куриное г...о это прошлый век! И отрава!
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гость

27 минут назад
василий, в том то и дело, что Уваркина и КО , обязана хватать всех управленцев своих , делать стрим на ютубе и отвечать на вопросы липчан , 8 часов , так 8 часов , 16 часов, так 16 часов , а то пригласят журналюг бюджетных , девочек , и сидят лясы точат !
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Комик

29 минут назад
А чем у нас ГПСС ЗАНИМАЕТСЯ, ТРАВУ ГОРЯЩУЮ ТУШИТЬ НАДОБНО.
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