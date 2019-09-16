Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке

В субботу Липецк буквально накрыло зловонием

14 сентября в городе не осталось практически районов, куда не дошел бы неприятный запах. Соцсети тут же отреагировали на произошедшее и стали делится, в каком районе ощущается смрад больше. После "переклички" стало ясно, задыхается весь город.



Сегодня в Управлении экологии специально дали комментарий для прессы. Экологи выяснили, что причиной неприятного запаха стали работы по внесению удобрений на поля в непосредственной близости от Липецка.



- Поступали массовые обращения о неприятном запахе как в центре города, так и в районе «Университетского», Рудника, - рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. – Госинспекторы в сфере охраны окружающей среды выехали за территорию Липецка и установили, что несколько сельхозпроизводителей вносили удобрения на поля, расположенные в непосредственной близости от городской черты. При это город оказался с подветренной стороны.



Сейчас прошло совещание природоохранными службами региона и сельхозпредприятиями. Все работы по внесению удобрений остановлены до наступления благоприятных метеорологических условий и всех обстоятельств.



- Мы проводим расследование, - отметила Галина Рощупкина. – Должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности. По итогам будет принято решение, какие статьи КОАП были нарушены, и какое наказание последует за допущенный инцидент.



В то же время впредь сельхозпредприятия будут информироваться о неблагоприятных метеорологических условиях. Налаживается межведомственное взаимодействие по работ лабораторий и мониторинга воздуха в городской черте при внесении удобрений. Также чиновники хотят внедрить новые технологии по переработке помета, чтобы снизить влияние на окружающую среду и здоровье человека.

