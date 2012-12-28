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44 минуты назад
10

В центре Липецка пахнет навозом

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области начало проверку.

Липчане жалуются на вонь в центре города. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, туда также поступили такие обращения. По предварительным данным, никакой опасности запах не представляет. 

— Неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на полях. Роза ветров такова, что запах несёт в центр города, — отметили в управлении экологии.

Но отдел надзора управления экологии и природных ресурсов начал проверку: он выясняет предприятия-источники запаха, а также то, какие меры будут ими предприниматься.
запах
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Горожанин
9 минут назад
Вчера Новолипецкого вонял, сегодня навозом накрыло… где предупредительный контроль экологов???? Зачем нужны экологические службы, героически работающие только по факту ЧП?
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Ir_net
13 минут назад
Так неделю назад также воняло, особенно по ул. Гагарина, Московская, на МЖК уже чуть меньше. Получается не первый раз уже такое, а проверку только сейчас начинают.
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Алекс
19 минут назад
Это уже не смешно, экологи это выясняют с 2010 года.
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Силикатный
20 минут назад
У нас вот воняет навозом! У стадиона лошади угробили лес, навоз, солома, песок. И управление экологии молчит! Сидят деньги бюджетные гребут. С лошадьми коровы, свиньи. Вонь....
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Житель Липецка
23 минуты назад
Всю ночь воняло не пойми чем! 9мкр-11мкр
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???
24 минуты назад
А сейчас разве время вносить навоз на поля?
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Главная по городу
25 минут назад
Как всегда всему есть обьяснения, интестно поглядеть на эту кучу чтоб до центра города запах дошел...
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zzloyzz
29 минут назад
Вот оно в чем дело, а я с утра на коллег ругаюсь.
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Джордж
32 минуты назад
Это капитализм, детка!
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Если
38 минут назад
Любите кушать натурпродукты, * потерпеть бывшим колхозникам.
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