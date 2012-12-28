В центре Липецка пахнет навозом

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области начало проверку.

Липчане жалуются на вонь в центре города. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, туда также поступили такие обращения. По предварительным данным, никакой опасности запах не представляет.— Неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на полях. Роза ветров такова, что запах несёт в центр города, — отметили в управлении экологии.Но отдел надзора управления экологии и природных ресурсов начал проверку: он выясняет предприятия-источники запаха, а также то, какие меры будут ими предприниматься.