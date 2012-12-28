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Общество
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44 минуты назад
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В центре Липецка пахнет навозом
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области начало проверку.
— Неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на полях. Роза ветров такова, что запах несёт в центр города, — отметили в управлении экологии.
Но отдел надзора управления экологии и природных ресурсов начал проверку: он выясняет предприятия-источники запаха, а также то, какие меры будут ими предприниматься.
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