«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
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Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал, кто может стать мэром Ельца, участники школьной видеоконференции увидели непристойный контент, и в месенджерах рассказывают о новом способе мошенничества.
По данным GOROD48, кресло мэра могут занять 42-летняя вице-губернатора Ольга Белоглазова или 30-летний заместитель Боровских Вячеслав Жабин.
Ольга Белоглазова коренная ельчанка, закончила ЕГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в этом же вузе позже получила диплом юриста. Свою карьеру начала контролером-кассиром в одном из елецких отделений Сбербанка, потом доросла до руководящих постов в елецком и липецком отделениях Сбера.
Вячеслав Жабин близкий друг и однокашник МГИМО спикера облсовета Владимира Серикова. В Елец Жабин приехал несколько лет назад, став заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко — дедом Владимира Серикова. В сентябре 2024 года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил полномочия и сразу стал первым замом главы Ельца.
Как только Евгений Боровских напишет заявление об уходе, будет сформирована специальная комиссия, которая определится с двумя самыми подходящими кандидатами, из которых потом депутаты Елецкого райсовета выберут мэра.
Новость о потенциальных кандидатов в мэры, похоже, сильно разозлила комментаторов GOROD48.
«Какой от этого толк? Как пешки на шахматной доске!», — не понял И что.
«Чужие здесь не ходят. Династия», — добавил Алькаш.
«Липецкая область состоит не из одного Липецка. Елец тоже хочет и должен жить. Боровских показал, что он может в Ельце работать. Евгений Вячеславович, Вы нужны Ельцу!», — попросил оставить мэра Господин губернатор!
«Во времена СССР это называлось кумовство. Небольшая рокировочка, чтобы расчистить дорогу своему человечку», — считает Ветеран.
И еще о новой номенклатуре. Депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов, ныне находящийся под домашним арестом, так как в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», своего статуса не потеряет. Но и зарплату ему платить за время вынужденного простоя в облсовете не будут.
Скандал разгорелся сегодня на общешкольной конференции. Правда, к образованию он не имел никакого отношения. Кто-то взломал видеоконференцию в школе №18 и вместо познавательного контента участники конференции увидели непристойный. Учителя тут же постарались вывести школьников из зала.
«Сегодня во время большого городского видео-совещания по профориентации с десятками участников злоумышленники вывели демонстрацию экрана с непристойным роликом и кадры нероссийской символики.
Долго это не продлилось – специалисты быстро отключили злоумышленника. О происшествии уже уведомлены соответствующие органы. Теперь предстоит выяснить, как именно это стало возможным», — сообщили в администрации Липецка.
Пока в мэрии выясняют, что взломали: систему «Сферум» или аккаунты педагогов.
Там же 37-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. 36-летнего водителя с травмами отвезли в больницу.
«Какое гнилое это место. Опять тут авария, хорошо разделитель есть, без встречки обошлось», — считает Дим.
«Я приезжала в 9 30 было уже 8 машин разбитых», — отчиталась Водитель.
«Куда дели выходной на 23 февраля? На кой он мне в мае? Жена плешь проест своей дачей! За что кровь проливали? За носки, которые они нам дарят?», — немного не по адресу написал Шолом.
Видеорегистратор одного из автомобилей записал опасный маневр, который сделал на улице Зои Космодемьянской водитель кроссовера «Омода».
Иномарка пошла на обгон сразу нескольких автомобилей, и перед ней появился грузовик. Хорошо, что водитель «китайца» успел вернуться в свою полосу.
Около полуночи на улице Карла Маркса 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением и въехала в дерево. Она и ее 14-летняя пассажирка получили небольшие травмы, госпитализация им не понадобилась.
Новость об аварию почему-то вызвала у комментаторов желание позубоскалить.
«Дерево переходило дорогу опять», — съязвил КотЭ.
«Карла Маркса она такая!», — заметил Энгельс.
«Не успели с бала. В полночь карета превращается в тыкву», — еще одна версия от комментатора.
Дело о резонансном ДТП, когда 22-летний водитель «ВАЗ-2106» в Тербунах сбил трех девочек, дошло до суда.
Водителя будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Липчан предупредили о новом виде мошенничества. Истории разные, цель одна — выманить код доступа к Госуслугам.
Скамеры звонят от имени управляющей компании и рассказывают, что установили новый домофон и теперь у каждой квартиры будет свой код, а чтобы получить магнитный ключ от двери подъезда, надо продиктовать код, который придёт в SMS. Позже оказывается, что цифры в SMS были кодом для доступа к аккаунту в Госуслугах.
В полиции напомнили, что никому ни при каких условиях никому коды из SMS передавать нельзя.
«Цифровое мракобесие наступает, люди совсем не понимают, как что работает, и верят всему, что им говорят по телефону незнакомые люди. Но при этом в живую, лично объяснить им не представляется возможным — ничего не воспринимают», — написал мизантроп.
«Гонят народ на эти Госуслуги, без них попробуй обойтись. Все данные там можно получить о человеке. А защиты кроме как код в SMS на телефоне не придумали. Потерял телефон и думай на какие деньги ты попал», — добавил Житель.
Сегодня ночью в Липецке ожидается слабый снег и до -22, а завтра, по прогнозам синоптиков, будет от -7 до -9 градусов.
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