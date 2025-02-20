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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества

Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал, кто может стать мэром Ельца, участники школьной видеоконференции увидели непристойный контент, и в месенджерах рассказывают о новом способе мошенничества.

Скоро освободится кресло мэра Ельца. Уже запущена процедура по назначению действующего главы города Евгения Боровских уполномоченным по защите прав предпринимателей.

По данным GOROD48, кресло мэра могут занять 42-летняя вице-губернатора Ольга Белоглазова или 30-летний заместитель Боровских Вячеслав Жабин.

Ольга Белоглазова коренная ельчанка, закончила ЕГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в этом же вузе позже получила диплом юриста. Свою карьеру начала контролером-кассиром в одном из елецких отделений Сбербанка, потом доросла до руководящих постов в елецком и липецком отделениях Сбера.

Вячеслав Жабин близкий друг и однокашник МГИМО спикера облсовета Владимира Серикова. В Елец Жабин приехал несколько лет назад, став заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко — дедом Владимира Серикова. В сентябре 2024 года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил полномочия и сразу стал первым замом главы Ельца.

Как только Евгений Боровских напишет заявление об уходе, будет сформирована специальная комиссия, которая определится с двумя самыми подходящими кандидатами, из которых потом депутаты Елецкого райсовета выберут мэра.

Новость о потенциальных кандидатов в мэры, похоже, сильно разозлила комментаторов GOROD48.

«Какой от этого толк? Как пешки на шахматной доске!», — не понял И что.

«Чужие здесь не ходят. Династия», — добавил Алькаш.

«Липецкая область состоит не из одного Липецка. Елец тоже хочет и должен жить. Боровских показал, что он может в Ельце работать. Евгений Вячеславович, Вы нужны Ельцу!», — попросил оставить мэра Господин губернатор!

«Во времена СССР это называлось кумовство. Небольшая рокировочка, чтобы расчистить дорогу своему человечку», — считает Ветеран.

И еще о новой номенклатуре. Депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов, ныне находящийся под домашним арестом, так как в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», своего статуса не потеряет. Но и зарплату ему платить за время вынужденного простоя в облсовете не будут.

Скандал разгорелся сегодня на общешкольной конференции. Правда, к образованию он не имел никакого отношения. Кто-то взломал видеоконференцию в школе №18 и  вместо познавательного контента участники конференции  увидели непристойный. Учителя тут же постарались вывести школьников из зала.

«Сегодня во время большого городского видео-совещания по профориентации с десятками участников злоумышленники вывели демонстрацию экрана с непристойным роликом и кадры нероссийской символики.

Долго это не продлилось – специалисты быстро отключили злоумышленника. О происшествии уже уведомлены соответствующие органы. Теперь предстоит выяснить, как именно это стало возможным», — сообщили в администрации Липецка.

Пока в мэрии выясняют, что взломали: систему «Сферум» или аккаунты педагогов. 

Сегодня утром на 293-м километре трассы «Орел-Тамбов» произошли сразу несколько аварий, одна из них была массовой: столкнулись «Хендай», «Фольксваген» и «Лада»




Там же 37-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. 36-летнего водителя с травмами отвезли в больницу.

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«Какое гнилое это место. Опять тут авария, хорошо разделитель есть, без встречки обошлось», — считает Дим.

«Я приезжала в 9 30 было уже 8 машин разбитых», — отчиталась Водитель.

«Куда дели выходной на 23 февраля? На кой он мне в мае? Жена плешь проест своей дачей! За что кровь проливали? За носки, которые они нам дарят?», — немного не по адресу написал Шолом.

Видеорегистратор одного из автомобилей записал опасный маневр, который сделал на улице Зои Космодемьянской водитель кроссовера «Омода».



Иномарка пошла на обгон сразу нескольких автомобилей, и перед ней появился грузовик. Хорошо, что водитель «китайца» успел вернуться в свою полосу.

Около полуночи на улице Карла Маркса 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением и  въехала в дерево. Она и ее 14-летняя пассажирка получили небольшие травмы, госпитализация им не понадобилась.

Новость об аварию почему-то вызвала у комментаторов желание позубоскалить.

«Дерево переходило дорогу опять», — съязвил КотЭ.

«Карла Маркса она такая!», — заметил Энгельс.

«Не успели с бала. В полночь карета превращается в тыкву», — еще одна версия от комментатора.

Дело о резонансном ДТП, когда 22-летний водитель «ВАЗ-2106» в Тербунах сбил трех девочек, дошло до суда.

Водителя будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Липчан предупредили о новом виде мошенничества. Истории разные, цель одна — выманить код доступа к Госуслугам.

Скамеры звонят от имени управляющей компании и рассказывают, что установили новый домофон и теперь у каждой квартиры будет свой код, а чтобы получить магнитный ключ от двери подъезда, надо продиктовать код, который придёт в SMS. Позже оказывается, что цифры в SMS были кодом для доступа к аккаунту в Госуслугах.

В полиции напомнили, что никому ни при каких условиях никому коды из SMS передавать нельзя.

«Цифровое мракобесие наступает, люди совсем не понимают, как что работает, и верят всему, что им говорят по телефону незнакомые люди. Но при этом в живую, лично объяснить им не представляется возможным — ничего не воспринимают», — написал мизантроп.

«Гонят народ на эти Госуслуги, без них попробуй обойтись. Все данные там можно получить о человеке. А защиты кроме как код в SMS на телефоне не придумали. Потерял телефон и думай на какие деньги ты попал», — добавил Житель.

Сегодня ночью в Липецке ожидается слабый снег и до -22, а завтра, по прогнозам синоптиков, будет от -7 до -9 градусов.
вечЁрка
мэр
хакеры
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сергей
30 минут назад
Хорошенькая!
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Электорат
сегодня, 20:53
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Доярка с хацапетовки
сегодня, 20:28
Красивая ,не то что я !
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