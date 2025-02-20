Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества

Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал, кто может стать мэром Ельца, участники школьной видеоконференции увидели непристойный контент, и в месенджерах рассказывают о новом способе мошенничества.