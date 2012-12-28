«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества

Жертвы сами называют мошенникам код для входа на Госуслуги.

По мессенджерам расходится предупреждение о новом способе мошенничества. Жертвам скамеры звонят от имени управляющей компании, рассказывают, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, и простят продиктовать этот код, который придёт в SMS на номер телефона. Код якобы нужен, чтобы закодировать магнитные ключи от подъездной двери. Позже оказывается, что цифры в SMS были кодом для доступа к аккаунту в Госуслугах.На горячей линии центра «Мои документы» нам рассказали, что о таком способе обмана граждане еще не сообщали. Но центр получает с десяток звонков в день от тех, чьи аккаунты на Госуслугах взломали. Самые частые способы: звонок от якобы сотового оператора об окончании договора на обслуживание номера, от лже-соцзащиты — вам положены льготы или вас хотят прикрепить к ближайшему МФЦ, пора менять медицинский полис. Во всех случаях мошенники стараются получить код из SMS.Оператор горячей линии пояснила, если взломали ваш аккаунт госуслуг, надо прийти в ближайший центр «Мои документы» с паспортом и СНИЛС, чтобы удалить учетную запись и сделать новую. Если злоумышленники успели что-то похитить, обращаться в полицию.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что знают о схеме развода с домофоном. Однако заявлений от обманутых таким способом липчан в полицию не поступало. В пресс-службе добавили, что сейчас одна из самых частых схем мошенничества: сообщение о замене счетчиков, с предложением перейти по ссылкам для записи на эту процедуру. Переходить по ссылкам ни в коем случае нельзя. И уже тем более не стоит сообщать кому бы то ни было коды из SMS-сообщений.