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930
59 минут назад
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«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества

Жертвы сами называют мошенникам код для входа на Госуслуги.

По мессенджерам расходится предупреждение о новом способе мошенничества. Жертвам скамеры звонят от имени управляющей компании, рассказывают, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, и простят продиктовать этот код, который придёт в SMS на номер телефона. Код якобы нужен, чтобы закодировать магнитные ключи от подъездной двери. Позже оказывается, что цифры в SMS были кодом для доступа к аккаунту в Госуслугах.

На горячей линии центра «Мои документы» нам рассказали, что о таком способе обмана граждане еще не сообщали. Но центр получает с десяток звонков в день от тех, чьи аккаунты на Госуслугах взломали. Самые частые способы: звонок от якобы сотового оператора об окончании договора на обслуживание номера, от лже-соцзащиты — вам положены льготы или вас хотят прикрепить к ближайшему МФЦ, пора менять медицинский полис. Во всех случаях мошенники стараются получить код из SMS.

Оператор горячей линии пояснила, если взломали ваш аккаунт госуслуг, надо прийти в ближайший центр «Мои документы» с паспортом и СНИЛС, чтобы удалить учетную запись и сделать новую. Если злоумышленники успели что-то похитить, обращаться в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что знают о схеме развода с домофоном. Однако заявлений от обманутых таким способом липчан в полицию не поступало. В пресс-службе добавили, что сейчас одна из самых частых схем мошенничества: сообщение о замене счетчиков, с предложением перейти по ссылкам для записи на эту процедуру. Переходить по ссылкам ни в коем случае нельзя. И уже тем более не стоит сообщать кому бы то ни было коды из SMS-сообщений.
мошенничество
домофон
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Джон Ленин
9 минут назад
Хорошо что полюцейские знают о новой схеме развода, еще бы разводил ловили, вообще бы были молодцы!
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Алькаш
26 минут назад
Цыфровизируемся дальше?
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Перешел
41 минуту назад
на стационарный домашний телефон, это становится модно и безопасно нет смс!!!
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Коммунист
19 минут назад
Вместо интернета читайте советские газеты и будет вам почти совок
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Да
11 минут назад
Вместо интернета читайте советские газеты и будет вам почти совок Какой же вы коммунист, раз пишете "совок"? Мне при "совке" жилось очень даже хорошо. И работалось нормально. Люди квартиры бесплатно получали, медицина и образование были бесплатные, были дешёвые путевки в санатории и дома отдыха, а детям в пионерские лагеря. Вы и не жили в это время.
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Леся
28 минут назад
Хорошо, когда никому не нужен, можно и стационарный (
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Александр Н.
43 минуты назад
Совсем озверели.
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