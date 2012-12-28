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Происшествия
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34 минуты назад
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Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Водителя будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, аварию записала камера наблюдения. На записи видно, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Когда «ВАЗ» сбивает девочек, и они падают на капот автомобиля, а потом разлетаются на дорогу и обочину.
Водителя будут судить по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело в том, что здоровью самой младшей — 11-летней девочки был причинён тяжкий вред.
«В отношении ещё двух пострадавших выделены в отдельные производства в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)», — добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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