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34 минуты назад
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Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда

Водителя будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

25 февраля Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело 22-летнего водителя «ВАЗ-2106», который вечером 7 ноября прошлого года на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую в селе Тербуны  сбил трех девочек 15-ти, 14-ти и 11-ти лет. С различными травмами их доставили в больницы. Водитель с места происшествия не скрылся, прошел освидетельствование, был трезв.

Напомним, аварию записала камера наблюдения. На записи видно, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Когда «ВАЗ» сбивает девочек, и они падают на капот автомобиля, а потом разлетаются на дорогу и обочину.  

Водителя будут судить по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело в том, что здоровью самой младшей — 11-летней девочки был причинён тяжкий вред.

«В отношении ещё двух пострадавших выделены в отдельные производства в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)», — добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ой
16 минут назад
Ужас какой. Они ведь уже почти перешли, а он так спокойно на них наехал. Как будто нарочно. Наверное, совсем на дорогу не смотрел. Он трезвый был?
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