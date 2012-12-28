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858
40 минут назад
3

На липецкой окружной столкнулись три машины

В аварии пострадала водитель одного из автомобилей.

Сегодня в 08:33 на 293-м километре трассы «Орел-Тамбов» в аварию попали три машины: «Хендай», «Фольксваген» и «Лада». О ДТП в службу «112» сообщили его очевидцы.

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По данным GOROD48, с места аварии в больницу скорой медицинской помощи доставлена женщина-водитель одной из машин. У 36-летней женщины — сотрясение мозга и травмы ног.

Чуть ранее на том же самом 293-м километре автодороги «Орел-Тамбов», как сообщает телеграм-канал ГАИ, водитель «Фольксвагена» 1988 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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Причины и условия всех обстоятельств происшедшего будут установлены в ходе расследования.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Липчанин
2 минуты назад
Деньги закончились на посыпку. Слишком много в эту зиму пришлось посыпать
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Опять
30 минут назад
Дорога обледенелая,где посыпка.
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Автолюбитель
7 минут назад
Зачем портить дорогу посыпкой, дорога нормальная. Установленную скорость надо соблюдать.
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