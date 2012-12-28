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Происшествия
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40 минут назад
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На липецкой окружной столкнулись три машины
В аварии пострадала водитель одного из автомобилей.
По данным GOROD48, с места аварии в больницу скорой медицинской помощи доставлена женщина-водитель одной из машин. У 36-летней женщины — сотрясение мозга и травмы ног.
Чуть ранее на том же самом 293-м километре автодороги «Орел-Тамбов», как сообщает телеграм-канал ГАИ, водитель «Фольксвагена» 1988 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. Мужчину с травмами доставили в больницу.
Причины и условия всех обстоятельств происшедшего будут установлены в ходе расследования.
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