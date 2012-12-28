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сегодня, 15:47
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В Липецкой области ночью местами до -22
Среднесуточная температура воздуха все еще ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, днем будет без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем — от -5 до -10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -16 до -18 градусов, днем — от -7 до -9 градусов.
День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 32 градус мороза.
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