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902
53 минуты назад
6

«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской

Водитель иномарки выходил на обгон в месте со стертой разметкой.

Довольно неприятный инцидент, который мог навредить сразу нескольким водителям, произошел на улице Зои Космодемьянской в Липецке: кроссовер «Омода» пошел на обгон сразу нескольких автомобилей, перед машиной появился грузовик и водитель «китайца» успел вернуться в свою полосу.

Владелец регистратора, записавший опасный маневр, назвал его «на волосок от смерти». Примечательно, что в этом месте, после остановки  «Переезд», разметка не позволяет делать подобные маневры, но ее сейчас или плохо видно, или не видно совсем.
ПДД
опасный маневр
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Алкан лтз
16 минут назад
Поймать отнять машину и наложить штраф в плоть до лишения свободы!
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Ага,
17 минут назад
Не дай бог Вам такого,памперсы не одел(а),а живот крутит.
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Местный
38 минут назад
Пять раз смотрел это видео, нечего критичного там не увидел!
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Влад
43 минуты назад
запись в гаи отправить, там сплошная вообщето и камера на 60
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Викторм
44 минуты назад
Очередной с недержанием...
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м
45 минут назад
не тот ,который у Добростроя всю морду разбил? гонщик
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