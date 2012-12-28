«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской

Водитель иномарки выходил на обгон в месте со стертой разметкой.



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Довольно неприятный инцидент, который мог навредить сразу нескольким водителям, произошел на улице Зои Космодемьянской в Липецке: кроссовер «Омода» пошел на обгон сразу нескольких автомобилей, перед машиной появился грузовик и водитель «китайца» успел вернуться в свою полосу.Владелец регистратора, записавший опасный маневр, назвал его «на волосок от смерти». Примечательно, что в этом месте, после остановки «Переезд», разметка не позволяет делать подобные маневры, но ее сейчас или плохо видно, или не видно совсем.