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Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя
Происшествия
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9 минут назад
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Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса
В аварии пострадала и она и ее 14-летняя пассажирка.
Еще одна аварии произошла 19 февраля а Грязях на улице Орджоникидзе: 62-летний водитель «ГАЗа» сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.
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