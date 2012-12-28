Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса

В аварии пострадала и она и ее 14-летняя пассажирка.



В полночь на улице Карла Маркса в Липецке 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением и въехала в дерево. Травмы в аварии получила она и ее 14-летняя пассажирка. Госпитализация девушкам не понадобилась.Еще одна аварии произошла 19 февраля а Грязях на улице Орджоникидзе: 62-летний водитель «ГАЗа» сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.