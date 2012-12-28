Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей
Общество
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58 минут назад
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Росстат: четверть липчан заказывают доставку готовых блюд
Ежедневными завтраками не пренебрегают почти 90% жителей Липецкой области, треть семей стараются избегать заправки салатов майонезом. Росстат подвел итоги последнего выборочного наблюдения рациона питания жителей России в разрезе по регионам.
Росстат расспросил участников исследования об использовании в семейном рационе продуктов с пониженным содержанием жиров. В 69,2% семей в Липецкой области часто готовили нежирное мясо или рыбу, кожу с птицы убирали в 55,9%, молоко или молочные продукты с низким содержанием жира предпочитали в 36,1% семей, а в 33% вместо майонеза в салаты добавляли низкокалорийные заправки.
Горячая пища присутствовала в рационе 99,5% липчан: несколько раз в день горячие блюда были на столе 94% семей, хотя бы раз в день — у 5,5%. Почти ежедневно завтракают 89,8% жителей региона, несколько раз в неделю — 6,3%, еще 0,3% организуют себе завтрак лишь раз в неделю или чуть реже, а 3,5% обходятся без утреннего приема пищи.
Информацию о здоровом питании липчане получают в основном из тематических телепередач или специализированных сайтов (49,3%). Для 25,6% источником информации являются СМИ, для 13,3% — родные и знакомые. Еще 11,9% общаются на эту тему непосредственно с врачами или не игнорируют тематические лекции. Не проявляют особого интереса к такой информации треть жителей.
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