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58 минут назад
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Росстат: четверть липчан заказывают доставку готовых блюд

Ежедневными завтраками не пренебрегают почти 90% жителей Липецкой области, треть семей стараются избегать заправки салатов майонезом. Росстат подвел итоги последнего выборочного наблюдения рациона питания жителей России в разрезе по регионам. 

Росстат представил итоги обследования рациона россиян в 2023 году по стране в целом и в разрезе по регионам — последний раз такие данные ведомство собирало в 2018 году. Так, в Липецкой области за пять лет выросло число тех, кто выбирал питание вне дома. Рестораны или кафе периодически посещали 30,1% (в 2018 — 28,7%), предприятия быстрого обслуживания типа пиццерий выбирали 25,6% против 21,6%. Покупали на улице хот-доги и шаурму, чтобы перекусить на ходу 30,6% (в 2018 — 16,3%). Кроме того, 25,4% заказывали готовую еду на дом или на работу против 10,3% пятью годами ранее. 

Росстат расспросил участников исследования об использовании в семейном рационе продуктов с пониженным содержанием жиров. В 69,2% семей в Липецкой области часто готовили нежирное мясо или рыбу, кожу с птицы убирали в 55,9%, молоко или молочные продукты с низким содержанием жира предпочитали в 36,1% семей, а в 33% вместо майонеза в салаты добавляли низкокалорийные заправки.

Горячая пища присутствовала в рационе 99,5% липчан: несколько раз в день горячие блюда были на столе 94% семей, хотя бы раз в день — у 5,5%. Почти ежедневно завтракают 89,8% жителей региона, несколько раз в неделю — 6,3%, еще 0,3% организуют себе завтрак лишь раз в неделю или чуть реже, а 3,5% обходятся без утреннего приема пищи. 

Информацию о здоровом питании липчане получают в основном из тематических телепередач или специализированных сайтов (49,3%). Для 25,6% источником информации являются СМИ, для 13,3% — родные и знакомые. Еще 11,9% общаются  на эту тему непосредственно с врачами или не игнорируют тематические лекции. Не проявляют особого интереса к такой информации треть жителей. 

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Комментарии (4)

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Сначала новые
дед
45 минут назад
А когда готовить то, телефон всех одолел. Все все знают и умеют.., теоретически конечно. Поколение доставщиков, одни доставляют, другие потребляют.
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Как можно
45 минут назад
Такое есть.Не бережёте Вы себя.Выбирайте себе в жёны работящих,желательно хохлушек.Красивые,грудастые,а борщ какой варят.Здоровья всем.
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пиихалы
29 минут назад
Скоро от них отбоя не будет.
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Выбор есть
20 минут назад
Скоро от них отбоя не будет. Горячий борщ или доставка !
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