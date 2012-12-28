Общество
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сегодня, 12:29
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Минутное дело: Оксана Хлякина почти уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области
Ее кандидатуру осталось утвердить депутатам облсовета.
— Коллеги, в Липецкий областной Совет депутатов поступило решение уполномоченного при президенте России по правам ребенка о согласовании кандидатуры Хлякиной Оксаны Владимировны на должность уполномоченного по правам ребенка. Будут вопросы, выступления? — начал заседание председатель комитета Сергей Пожидаев.
Ни вопросов, ни выступлений не оказалось. Депутаты единогласно рекомендовали сессии утвердить кандидатуру Оксаны Хлякиной. После чего она тут же покинула зал заседаний.
Напомним, кандидатуру Оксаны Хлякиной на этот пост предложил губернатор Игорь Артамонов. Процедура была запущена после того, как истек пятилетний срок полномочий действующего детского омбудсмена Юрия Тарана. Оксану Хлякину поддержали депутаты облсовета и направили документы на согласование уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, откуда получили добро.
Теперь кандидатуру Оксаны Хлякиной должна утвердить сессия областного Совета, она назначена на 27 февраля.
Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом областного Совета VI созыва и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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