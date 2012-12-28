Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины
Происшествия
Основная версия гибели 20-летнего парня — собственная неосторожность
Происшествия
Из-за свадьбы депутата пришлось вносить изменения в постановление
Общество
47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине
Общество
Неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию детского сада
Происшествия
От COVID-19 снова умирают
Здоровье
На Лебедянском выезде в аварию попали четыре машины
Происшествия
12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса
Здоровье
Районы превращаются в округа
Общество
У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей
Происшествия
Читать все
Минутное дело: Оксана Хлякина почти уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области
Общество
В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Общество
У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей
Происшествия
На 30 детей-фигуристов спортшкола закупила 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков
Общество
Внук женщины-бухгалтера украл деньги со счета ее компании
Происшествия
У 22-летнего мигранта-закладчика нашли 70 доз наркотика
Происшествия
В Задонске воронежец насмерть забил своего гостя 49 ударами
Происшествия
В Липецкой области стало больше бобров и выдр
Общество
По липовым документам о работе в селе 47-летний мужчина получил миллион рублей
Происшествия
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
Происшествия
Читать все
Общество
648
сегодня, 12:29
17

Минутное дело: Оксана Хлякина почти уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

Ее кандидатуру осталось утвердить депутатам облсовета.

Сегодня комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета депутатов рекомендовал сессии утвердить кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Оксаны Хлякиной. На это потребовалось буквально пара минут.

— Коллеги, в Липецкий областной Совет депутатов поступило решение уполномоченного при президенте России по правам ребенка о согласовании кандидатуры Хлякиной Оксаны Владимировны на должность уполномоченного по правам ребенка. Будут вопросы, выступления? — начал заседание председатель комитета Сергей Пожидаев.

Ни вопросов, ни выступлений не оказалось. Депутаты единогласно рекомендовали сессии утвердить кандидатуру Оксаны Хлякиной. После чего она тут же покинула зал заседаний.

Напомним, кандидатуру Оксаны Хлякиной на этот пост предложил губернатор Игорь Артамонов. Процедура была запущена после того, как истек пятилетний срок полномочий действующего детского омбудсмена Юрия Тарана. Оксану Хлякину поддержали депутаты облсовета и направили документы на согласование уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, откуда получили добро.

Теперь кандидатуру Оксаны Хлякиной должна утвердить сессия областного Совета, она назначена на 27 февраля.

Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом областного Совета VI созыва и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Оксана Хлякина
2
0
0
1
2

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Цыганка Рада
18 минут назад
А почему нашу не назначили? У нас вон по сколько детей в семьях.
Ответить
А шо
20 минут назад
В медицине уже не тянет?
Ответить
....
9 минут назад
Она не медик, она закрнчила пединститут биофак.
Ответить
Серафим
20 минут назад
Из этой колеи уже не выбьют. Свой человек, чужие там не ходят.
Ответить
Лиза
32 минуты назад
От одного её взгляда страшно становится...
Ответить
Сенатор шестерых детей
35 минут назад
Желаем Оксане творческих успехов и удачи во всех начинаниях.
Ответить
Не понятно
36 минут назад
А зачем голосовать если сам губернатор предложил. Чистый формализм однако
Ответить
Пессимист
45 минут назад
Ну а куда ж её, не послом же в Тунис
Ответить
отдел кадров
52 минуты назад
какие положительные и отрицательные стороны у данного кандидата?
Ответить
круговорот природы
53 минуты назад
Была сенатор , теперь омбудсмен.
Ответить
бывший ищущий работу.
55 минут назад
какие достижения у Оксаны Хлякиной в области защиты детей на прошлом месте работы?
Ответить
Ответ
25 минут назад
Такие же как у правозащитников Ковалева и Сахарова, Старавойтовой и др
Ответить
не ответ
21 минуту назад
Такие же как у правозащитников Ковалева и Сахарова, Старавойтовой и др так они не было уполномоченными по правам.
Ответить
Ответ
6 минут назад
так они не было уполномоченными по правам. Да они и в правозащите ничего не смыслили. А правозащитникам были.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить