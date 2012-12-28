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Общество
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сегодня, 13:14
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Вы на какую должность претендуете?
Депутаты областного Совета обсудили кандидатуру будущего детского омбудсмена. При этом они удивились ошибке в собственных документах и безальтернативности конкурса.
Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом областного Совета VI созыва и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Детство и материнство всегда являлись краеугольным камнем моей работы. С ними связано и начало моей работы, а затем детское здравоохранение, образование, оздоровление и отдых, социальная поддержка семей сопровождали меня и в последующей профессиональной деятельности, — объяснила GOROD48 свое желание стать детским омбудсменом Оксана Хлякина.
Многие члены депутатского комитета еще до заседания недоумевали, почему на конкурс не была представлена кандидатура пока еще действующего детского омбудсмена Юрия Тарана. Поэтому Оксану Хлякину забросали вопросами.
Депутата Анатолия Шкатова интересовал опыт Оксаны Хлякиной в работе с детьми и ее участие во время сенаторства в разработке соответствующих законов.
— Я работала в перинатальном центре. Методики и обследования, которые я делала, до сих пор используются для недоношенных и маловесных детей. Я преподавала на кафедре медико-биологических дисциплин педагогического университета. Прошла путь от научного сотрудника до доцента. Занималась научной работой репродуктивной системы детей и взрослых, защитила сначала кандидатскую, потом докторскую диссертации. В Липецком областном Совете курировала нацпроект «Здоровое будущее», который непосредственно связан с детьми. В Совете Федерации работала заместителем председателя комитета по социальной политике. Там я занималась проблемами здоровья детей. В команде с коллегами был предложены законопроекты о выплатах многодетным семьям, о налоговых вычетах для многодетных семей, о школьной медицине, — ответила Оксана Хлякина.
А депутат Анатолий Емельянов нашел в документах о представлении Оксаны Хлякиной на должность ошибку.
— Согласие на обработку персональных данных вы дали как кандидат на пост уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Я не знаю, может быть, вы хотели на место Ираиды Юрьевны (прим. Тихоновой, уполномоченной по правам человека Липецкой области)? Но вы претендуете сейчас на должность уполномоченной по правам ребенка.
— Откуда у вас такое? — удивилась Оксана Хлякина.
— Мы обнаружили это в материалах сессии, — ответил Анатолий Емельянов.
На помощь Оксане Хлякиной поспешил вице-спикер Андрей Фролов, заявив, что совершена техническая ошибка в «шапке» документа, в самом согласии все написано правильно.
— Ротация кадров необходима. Оксана Хлякина ведет большую работу, касающуюся здоровья детей. Мы желаем вам успехов и окажем всестороннюю поддержку, — заявила затем депутат Лариса Ксенофонтова.
— Нашей партии непонятны ни смысл рокировки, ни процедура конкурса. Такие кандидаты должны выбираться на всенародных выборах для увеличения престижа этого института. К сожалению, конкурс был безальтернативный, — заявил депутат Анатолий Шкатов, добавив, что подержит кандидатуру Оксаны Хлякиной и пожелал ей удачи.
И тут в обсуждение снова вступил Анатолий Емельянов:
— У меня лично к вам нет никаких вопросов, но везде пишут, что вы врач, а в материалах я не нашел документа, подтверждающего, что вы врач. Вы — учитель биологии, биолог, доктор биологических наук. Касаемо вашего опыта, федеральное законодательство требует наличия правозащитной деятельности, но работа в клинической лаборатории, — это, наверное, не правозащитная деятельность. Несмотря на то, что вы окончили педагогический институт, опыта педагогической работы с несовершеннолетними у вас не имеется. С 2020 года вы являлись сенатором Российской Федерации. Законопроектов, внесенных в защиту прав детей, у вас, честно говоря, не особо много. Мне удивительно, что депутаты облсовета забыли про Юрия Тарана, и почему-то наш конкурс провели без конкурса. Юрий Николаевич имеет колоссальный опыт. Он прошел педагогическую работу с низов: начиная с сельской школы. У вас такого опыта, как минимум, нет, при всем уважении к вам. Защита прав детей, наверное, должна быть отдана человеку, который работает с детьми на протяжении 40 лет, — заявил депутат, а потом неожиданно добавил:
— Мы, конечно, поддержим вашу кандидатуру, ну просто потому, что у нас нет альтернативы.
Председатель комитета Сергей Погодаев призвал депутатов к конструктивной работе:
— У Оксаны Хлякиной громадный опыт по всем направлениям. Она работала в областном Совете депутатов, в Совете Федерации. Я думаю, мы должны поддержать ее кандидатуру, а документы доработаем.
В результате комитет единогласно рекомендовал направить документы по кандидатуре Оксаны Хлякиной в аппарат уполномоченного по правам ребенка в России. Теперь это решение должна обсудить сессия областного Совета.
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