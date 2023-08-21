Общество
сегодня, 13:26
Дело застройщиков «Европейского» рассмотрят заново
Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры Сергею Тонких и Сергею Ельчанинову.
Находящийся в Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры застройщикам микрорайона «Европейский». Об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. Дело бывших директоров ОАО «Эксстроймаш» (входившей в группу компаний «СУ-5») Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова будут рассматривать в Липецке заново.
Напомним, что Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова летом прошлого года Левобережный суд приговорил по обвинению в покушении на хищение средств дольщиков в особо крупном размере и мошенничестве к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафом в 800 тысяч рублей каждому. Суд также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих компаниях на два года.
По мнению Левобережного суда, Тонких и Ельчанинов заключали фиктивные кредитные договоры. Это позволило им вывести из организации 78 миллионов рублей. Еще 65 миллионов рублей они вывели из компании «Эксстроймаш» при помощи фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка. Помимо этого, бизнесмены пытались вывести из фирмы 129 миллионов по фиктивным актам приёмки выполненных работ по договорам на риэлторские услуги. Эти действия не были доведены до конца, так как компания получила статус банкрота.
Ранее адвокаты Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова безуспешно пытались обжаловать приговор в Липецком областном суде.
По уголовному делу о долевом строительстве микрорайона «Европейский» было проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых несколько сложных строительно-технических, длительность производства по которым превышала год. Уголовное дело насчитывает 100 томов. По нему потерпевшими признали почти 2000 человек. Допрошены предварительным следствием были свыше 1200 свидетелей.
Тем временем руководитель группы компаний «СУ-5» Михаил Захаров продолжает находиться в международном розыске. Его обвиняют в пяти эпизодах преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»).
Напомним, что Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова летом прошлого года Левобережный суд приговорил по обвинению в покушении на хищение средств дольщиков в особо крупном размере и мошенничестве к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафом в 800 тысяч рублей каждому. Суд также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих компаниях на два года.
По мнению Левобережного суда, Тонких и Ельчанинов заключали фиктивные кредитные договоры. Это позволило им вывести из организации 78 миллионов рублей. Еще 65 миллионов рублей они вывели из компании «Эксстроймаш» при помощи фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка. Помимо этого, бизнесмены пытались вывести из фирмы 129 миллионов по фиктивным актам приёмки выполненных работ по договорам на риэлторские услуги. Эти действия не были доведены до конца, так как компания получила статус банкрота.
Ранее адвокаты Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова безуспешно пытались обжаловать приговор в Липецком областном суде.
По уголовному делу о долевом строительстве микрорайона «Европейский» было проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых несколько сложных строительно-технических, длительность производства по которым превышала год. Уголовное дело насчитывает 100 томов. По нему потерпевшими признали почти 2000 человек. Допрошены предварительным следствием были свыше 1200 свидетелей.
Тем временем руководитель группы компаний «СУ-5» Михаил Захаров продолжает находиться в международном розыске. Его обвиняют в пяти эпизодах преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»).
мнение
Оля
лопотунья