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В Левобережном суде начинается рассмотрение дела одного из застройщиков микрорайона «Европейский»

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#дольщики #мошенничество
В Левобережном суде начинается рассмотрение дела одного из застройщиков микрорайона «Европейский»

На скамье подсудимых находятся бывшие генеральные директоры ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов.

Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество, которые были совершены при строительстве домов в ЖК «Европейский». Владельцем «Эксстроймаша» был экс-депутат облсовета Михаил Захаров. Именно с ним Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, по версии следствия, вошли в преступный сговор и решили украсть деньги дольщиков.

Например, Сергею Тонких вменяется кража 78 миллионов рублей. На эту сумму с сентября 2014 по март 2016 года руководимой им фирмой были заключены фиктивные договоры займа с подставными лицами. Причем последние даже не были в курсе, что они берут в долг такие суммы. Договоры эти подписывал со стороны кредитора Сергей Тонких, а деньги ушли Михаилу Захарову.

А он же и Сергей Ельчанинов пытался вывести через риэлторское ИП жены депутата Олеси Захаровой 129 миллионов рублей с помощью фиктивных актов приемки выполненных работ. Якобы фирма Олеси Захаровой должна была продать на эту сумму квартиры в ЖК «Европейский». Захарова успела получить только миллион рублей, но к тому моменту пожар скандала с дольщиками горел во всю – ОАО «Эксстроймаш» обанкротился. Арбитражный процесс помешал осуществить преступный замысел до конца.

Еще один эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей Сергеем Ельчаниновым. Захаров и Ельчанинов, по мнению следствия, договорились вывести из «Экстроймаша» деньги долевиков и в конце 2015 года приобрели 100-процентный пакет акций ОАО «Рембыттехника», который оформили на того же Ельчанинова. Эти деньги предназначались для строительства четырех домов в ЖК «Европейский». А позже эти активы были переоформлены, а точнее фиктивно проданы юрлицу, подконтрольному Захарову, чем, по мнению следствия, беглый депутат попытался легализовать имущество.

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Адвокаты подсудимых.

Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 миллионов рублей, а также покушались на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» на сумму 129 миллионов рублей.

Примечательно, что в выделенном деле Сергеев Тонких и Ельчанинова дольщики проходят свидетелями. Пострадавшим они остались в общем деле, которое еще находится в следственном комитете. 

Перед судебным заседании, отвечая на вопросы журналистов, оба экс-директора вину не признали. По словам адвоката Сергея Тонких, одна из проведенных экспертиз показала, что дольщики заплатили 5 миллиардов рублей, в то время как построено объектов недвижимости на 5,5 миллиарда рублей. Также стройки в микрорайоне «Европейский» финансировались за счет других организаций группы компаний.

Что же касается непосредственно его подзащитного, то в эпизоде с покушением исполнялось решение арбитражного суда, то действия осуществлялись исходя их арбитражного решения. Касательно обвинения в мошенничестве, то в деле есть экспертиза подписи Сергея Тонких на долговых документах, которая показала ее подделку в документах, оформленных задним числом. 

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По делу председательствует судья Инна Власова.

Теперь суду предстоит выяснить и оценить позицию сторон. В будущий понедельник суд выслушает обвинительное заключение. Кстати, документ расписан на 700 листов, а при наличии сотни свидетелей из числа дольщиков, процесс обещает быть долгим.

Тем временем Михаил Захаров продолжает находиться в международном розыске. Следственные органы пытаются его экстрадировать из Германии. На сегодняшний день он обвиняется в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Весной этого года Захаров прислал в УМВД РФ по Липецкой области из Германии заявление с просьбой возбудить в отношении управляющего его активами по делам о банкротстве Константина Ефимова уголовное дело. Михаил Захаров считает, что Ефимов в угоду своим корыстным интересам распоряжается его недвижимостью и обогащается. А обвинения по поводу мошенничества назвал несостоятельными, так как прибыль его бизнеса была в разы больше, чем те сумы, которые ему инкриминирует обвинение. 

Его бывшая жена предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По уголовному делу вокруг долевого строительства микрорайона «Европейский» компанией Михаила Захарова проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше года. Признаны потерпевшими почти 2000 человек. Допрошены свыше 1200 свидетелей. Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 333 миллиона рублей. Уголовное дело насчитывает 100 томов.
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#дольщики #мошенничество

Комментарии (2)

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Юстас

4 минуты назад
Вор на воре и вором погоняет.А что с ЛИКОМи с ЛИСКОМ, отмазались.
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Гость в Липецке

7 минут назад
А почему Королева не привлекают к этому делу. Он ведь знал и поддерживал этих горе строителей, они все были приближеными к Королеву. Дольщики обращались за помощью к Королеву. Но он ничего не предпринимал, пока народ не вышел на президента, а потом спасибо Артамонову, пришел в Липецк. А теперь Королев ни причём, здорово, не правда ли?
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