Происшествия
сегодня, 17:56
В Левобережном суде начинается рассмотрение дела одного из застройщиков микрорайона «Европейский»
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На скамье подсудимых находятся бывшие генеральные директоры ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов.
Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество, которые были совершены при строительстве домов в ЖК «Европейский». Владельцем «Эксстроймаша» был экс-депутат облсовета Михаил Захаров. Именно с ним Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, по версии следствия, вошли в преступный сговор и решили украсть деньги дольщиков.
Например, Сергею Тонких вменяется кража 78 миллионов рублей. На эту сумму с сентября 2014 по март 2016 года руководимой им фирмой были заключены фиктивные договоры займа с подставными лицами. Причем последние даже не были в курсе, что они берут в долг такие суммы. Договоры эти подписывал со стороны кредитора Сергей Тонких, а деньги ушли Михаилу Захарову.
А он же и Сергей Ельчанинов пытался вывести через риэлторское ИП жены депутата Олеси Захаровой 129 миллионов рублей с помощью фиктивных актов приемки выполненных работ. Якобы фирма Олеси Захаровой должна была продать на эту сумму квартиры в ЖК «Европейский». Захарова успела получить только миллион рублей, но к тому моменту пожар скандала с дольщиками горел во всю – ОАО «Эксстроймаш» обанкротился. Арбитражный процесс помешал осуществить преступный замысел до конца.
Еще один эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей Сергеем Ельчаниновым. Захаров и Ельчанинов, по мнению следствия, договорились вывести из «Экстроймаша» деньги долевиков и в конце 2015 года приобрели 100-процентный пакет акций ОАО «Рембыттехника», который оформили на того же Ельчанинова. Эти деньги предназначались для строительства четырех домов в ЖК «Европейский». А позже эти активы были переоформлены, а точнее фиктивно проданы юрлицу, подконтрольному Захарову, чем, по мнению следствия, беглый депутат попытался легализовать имущество.
Адвокаты подсудимых.
Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 миллионов рублей, а также покушались на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» на сумму 129 миллионов рублей.
Примечательно, что в выделенном деле Сергеев Тонких и Ельчанинова дольщики проходят свидетелями. Пострадавшим они остались в общем деле, которое еще находится в следственном комитете.
Перед судебным заседании, отвечая на вопросы журналистов, оба экс-директора вину не признали. По словам адвоката Сергея Тонких, одна из проведенных экспертиз показала, что дольщики заплатили 5 миллиардов рублей, в то время как построено объектов недвижимости на 5,5 миллиарда рублей. Также стройки в микрорайоне «Европейский» финансировались за счет других организаций группы компаний.
Что же касается непосредственно его подзащитного, то в эпизоде с покушением исполнялось решение арбитражного суда, то действия осуществлялись исходя их арбитражного решения. Касательно обвинения в мошенничестве, то в деле есть экспертиза подписи Сергея Тонких на долговых документах, которая показала ее подделку в документах, оформленных задним числом.
По делу председательствует судья Инна Власова.
Теперь суду предстоит выяснить и оценить позицию сторон. В будущий понедельник суд выслушает обвинительное заключение. Кстати, документ расписан на 700 листов, а при наличии сотни свидетелей из числа дольщиков, процесс обещает быть долгим.
Тем временем Михаил Захаров продолжает находиться в международном розыске. Следственные органы пытаются его экстрадировать из Германии. На сегодняшний день он обвиняется в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Весной этого года Захаров прислал в УМВД РФ по Липецкой области из Германии заявление с просьбой возбудить в отношении управляющего его активами по делам о банкротстве Константина Ефимова уголовное дело. Михаил Захаров считает, что Ефимов в угоду своим корыстным интересам распоряжается его недвижимостью и обогащается. А обвинения по поводу мошенничества назвал несостоятельными, так как прибыль его бизнеса была в разы больше, чем те сумы, которые ему инкриминирует обвинение.
Его бывшая жена предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По уголовному делу вокруг долевого строительства микрорайона «Европейский» компанией Михаила Захарова проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше года. Признаны потерпевшими почти 2000 человек. Допрошены свыше 1200 свидетелей. Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 333 миллиона рублей. Уголовное дело насчитывает 100 томов.
Например, Сергею Тонких вменяется кража 78 миллионов рублей. На эту сумму с сентября 2014 по март 2016 года руководимой им фирмой были заключены фиктивные договоры займа с подставными лицами. Причем последние даже не были в курсе, что они берут в долг такие суммы. Договоры эти подписывал со стороны кредитора Сергей Тонких, а деньги ушли Михаилу Захарову.
А он же и Сергей Ельчанинов пытался вывести через риэлторское ИП жены депутата Олеси Захаровой 129 миллионов рублей с помощью фиктивных актов приемки выполненных работ. Якобы фирма Олеси Захаровой должна была продать на эту сумму квартиры в ЖК «Европейский». Захарова успела получить только миллион рублей, но к тому моменту пожар скандала с дольщиками горел во всю – ОАО «Эксстроймаш» обанкротился. Арбитражный процесс помешал осуществить преступный замысел до конца.
Еще один эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей Сергеем Ельчаниновым. Захаров и Ельчанинов, по мнению следствия, договорились вывести из «Экстроймаша» деньги долевиков и в конце 2015 года приобрели 100-процентный пакет акций ОАО «Рембыттехника», который оформили на того же Ельчанинова. Эти деньги предназначались для строительства четырех домов в ЖК «Европейский». А позже эти активы были переоформлены, а точнее фиктивно проданы юрлицу, подконтрольному Захарову, чем, по мнению следствия, беглый депутат попытался легализовать имущество.
Адвокаты подсудимых.
Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 миллионов рублей, а также покушались на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» на сумму 129 миллионов рублей.
Примечательно, что в выделенном деле Сергеев Тонких и Ельчанинова дольщики проходят свидетелями. Пострадавшим они остались в общем деле, которое еще находится в следственном комитете.
Перед судебным заседании, отвечая на вопросы журналистов, оба экс-директора вину не признали. По словам адвоката Сергея Тонких, одна из проведенных экспертиз показала, что дольщики заплатили 5 миллиардов рублей, в то время как построено объектов недвижимости на 5,5 миллиарда рублей. Также стройки в микрорайоне «Европейский» финансировались за счет других организаций группы компаний.
Что же касается непосредственно его подзащитного, то в эпизоде с покушением исполнялось решение арбитражного суда, то действия осуществлялись исходя их арбитражного решения. Касательно обвинения в мошенничестве, то в деле есть экспертиза подписи Сергея Тонких на долговых документах, которая показала ее подделку в документах, оформленных задним числом.
По делу председательствует судья Инна Власова.
Теперь суду предстоит выяснить и оценить позицию сторон. В будущий понедельник суд выслушает обвинительное заключение. Кстати, документ расписан на 700 листов, а при наличии сотни свидетелей из числа дольщиков, процесс обещает быть долгим.
Тем временем Михаил Захаров продолжает находиться в международном розыске. Следственные органы пытаются его экстрадировать из Германии. На сегодняшний день он обвиняется в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Весной этого года Захаров прислал в УМВД РФ по Липецкой области из Германии заявление с просьбой возбудить в отношении управляющего его активами по делам о банкротстве Константина Ефимова уголовное дело. Михаил Захаров считает, что Ефимов в угоду своим корыстным интересам распоряжается его недвижимостью и обогащается. А обвинения по поводу мошенничества назвал несостоятельными, так как прибыль его бизнеса была в разы больше, чем те сумы, которые ему инкриминирует обвинение.
Его бывшая жена предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По уголовному делу вокруг долевого строительства микрорайона «Европейский» компанией Михаила Захарова проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше года. Признаны потерпевшими почти 2000 человек. Допрошены свыше 1200 свидетелей. Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 333 миллиона рублей. Уголовное дело насчитывает 100 томов.
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Юстас
Гость в Липецке