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Общество
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сегодня, 17:17
Липчане воспользовались снежным днем
Горожане, несмотря на будний день, вышли в парки с лыжами и санками.
В парке Победы лыжни пока нет, несмотря на то, что снега там достаточно и он не тает.
Напомним, вчера в Липецке началась метель, продолжавшаяся всю ночь, и город засыпало снегом. Редкое событие для зимы 2024-2025. В ближайшие дни новых снегопадов не ожидается.
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