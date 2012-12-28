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сегодня, 17:17

Липчане воспользовались снежным днем

Горожане, несмотря на будний день, вышли в парки с лыжами и санками.

В логу малышня катается на санках, ватрушках и ледянках. Неподалеку взрослые встали на лыжи. Некоторые — впервые в этом сезоне. Снег улучшил настроение. А в спортшколе устроили урок на свежем воздухе.

В парке Победы лыжни пока нет, несмотря на то, что снега там достаточно и он не тает.

Напомним, вчера в Липецке началась метель, продолжавшаяся всю ночь, и город засыпало снегом. Редкое событие для зимы 2024-2025. В ближайшие дни новых снегопадов не ожидается.
зима
снег. санки
лыжи
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