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В России
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сегодня, 16:02

Минсельхоз планирует начать льготное кредитование на 2025 год на следующей неделе

Льготное кредитование российского агропромышленного комплекса будет возобновлено на следующей неделе.

Минсельхоз РФ на будущей неделе планирует начать льготное кредитование на 2025 год, — заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на втором форуме лидеров молочной отрасли в Москве.

«По новым льготным кредитам. Подписано распоряжение правительства, и мы надеемся, что в конце января, то есть на следующей неделе, мы откроем финансирование», — сказала Фастова.

По ее словам, субсидии на короткие кредиты предусмотрены в размере 34,1 млрд рублей против 17,5 млрд рублей в 2024 году, в том числе на молочное скотоводство — 5 млрд рублей против почти 2,6 млрд рублей соответственно, — передает «Интерфакс».

Субсидии на инвестиционные кредиты определены в 5,5 млрд рублей против 3,97 млрд рублей годом ранее, в том числе на молочное скотоводство — 4 млрд рублей против 424 млн рублей.

«Деньги на льготные кредиты есть», — отметила Фастова.

Первый замминистра сообщила, что в 2024 году на льготное кредитование в целом было направлено 330 млрд рублей субсидий.

«Это впервые в истории. Это больше половины средств, выделенных на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2024 году - 530 млрд рублей, - обратила она внимание. - На 2025 год предусмотрено субсидирование в объеме 157,8 млрд рублей. Возникают вопросы - сможем ли мы субсидировать? Но и в 2024 году у нас вначале было не 330 млрд, а 190 млрд рублей. Мы находим источники для того, чтобы не только обеспечивать принятые обязательства, но и давать новые кредиты».

Кредитная ставка для заемщика по льготным кредитам составит до 8,3%, размер субсидирования - до 14,7%, — говорится в презентации Минсельхоза.
льготное кредитование
экономика
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