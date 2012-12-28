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В России
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сегодня, 16:02
Минсельхоз планирует начать льготное кредитование на 2025 год на следующей неделе
Льготное кредитование российского агропромышленного комплекса будет возобновлено на следующей неделе.
«По новым льготным кредитам. Подписано распоряжение правительства, и мы надеемся, что в конце января, то есть на следующей неделе, мы откроем финансирование», — сказала Фастова.
По ее словам, субсидии на короткие кредиты предусмотрены в размере 34,1 млрд рублей против 17,5 млрд рублей в 2024 году, в том числе на молочное скотоводство — 5 млрд рублей против почти 2,6 млрд рублей соответственно, — передает «Интерфакс».
Субсидии на инвестиционные кредиты определены в 5,5 млрд рублей против 3,97 млрд рублей годом ранее, в том числе на молочное скотоводство — 4 млрд рублей против 424 млн рублей.
«Деньги на льготные кредиты есть», — отметила Фастова.
Первый замминистра сообщила, что в 2024 году на льготное кредитование в целом было направлено 330 млрд рублей субсидий.
«Это впервые в истории. Это больше половины средств, выделенных на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2024 году - 530 млрд рублей, - обратила она внимание. - На 2025 год предусмотрено субсидирование в объеме 157,8 млрд рублей. Возникают вопросы - сможем ли мы субсидировать? Но и в 2024 году у нас вначале было не 330 млрд, а 190 млрд рублей. Мы находим источники для того, чтобы не только обеспечивать принятые обязательства, но и давать новые кредиты».
Кредитная ставка для заемщика по льготным кредитам составит до 8,3%, размер субсидирования - до 14,7%, — говорится в презентации Минсельхоза.
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