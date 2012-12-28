Закрытый показ «Авторское кино Черноземья» собрал аншлаг

Зрители были готовы смотреть липецкое кино даже стоя.

В липецком кинотеатре «Вики Синема» прошёл закрытый показ «Авторское кино Черноземья». 300-местный большой зал оказался переполнен: организаторам пришлось доставлять диванчики и даже стулья, а некоторые были согласны смотреть липецкое кино даже стоя.Зрителям представили три короткометражных картины — две художественные и одну документальную. Это фильмы липецких и тамбовских кинематографистов, а также снятые в нашем регионе.17-минутная картина «Завтрак с трюфелями» —короткометражный художественный фильм в жанре мистическая драма липецкого режиссёра, продюсера и сценариста – руководителя Союза кинематографистов Липецкой области Игоря Федорова.«Завтрак с трюфелями» — единственный вошедший в показ практически полностью липецкий фильм. Над ним работали местные операторы Михаил Боровских и Константин Ташинов. Музыку и саундтрек к фильму написал липецкий композитор Дмитрий Дергунов. Актёрами второго плана были Мария и Станислав Величко, Евгений Кузнецов и Валерия Чиж из Липецкого драматического театра. Осветители, звукорежиссёр и вся техническая служба — тоже местные. И только главных героев сыграли приглашённые из Москвы известные сериальные актеры — Янита Сухова и Евгений Воловенко. Ранее они уже работали с режиссёром Игорем Фёдоровым в фильме «Реквием бабьего лета», премьера которого прошла в декабре прошлого года.— У каждого режиссёра есть свои актёры. Всё просто. С Янитой Суховой я уже нашёл общий язык. И она очень подходит по типажу на роль главной героини в «Завтраке с трюфелями». Кстати, мы с ней познакомились абсолютно случайно — на «Реквием бабьего лета» её подбирал кастинг-директор — были пробы. На новый фильм Яниту Сухову и Евгения Воловенко уже пригласил я лично. Янита Сухова — очень требовательный к себе человек: например, на одну сцену в несколько секунд потребовалось 25 дублей! Это колоссальная работа — но это подход человека! — Рассказал режиссёр Игорь Фёдоров.— В фильме «Завтрак с трюфелями» есть фраза: «Я уникальна. Таких больше нет. К тому же всегда даю результат». Эта цитата мне очень понравилась — наверное, из-за неё я и согласилась… Авторское кино — это возможность для артиста проявить свои амбиции, предстать перед зрителем совершенно с другой стороны. Здесь больше перспективы для творчества, чем в кассовом и рейтинговом кино, в телесериалах. Это классная возможность показать себя! К тому же, когда мы работали над историческим проектом «Реквием бабьего лета» я настолько им прониклась! Я всегда мечтала сыграть еврейку или иного этнического персонажа — во мне намешано много кровей, и мне это близко. А судьба людей, которые пережили события 1941-го года — это что-то невероятное, это навсегда в истории человечества… На первой картине мы с Игорем Фёдоровым сблизились в профессиональном плане и подружились в личном, доказали друг другу способность сотрудничать, взаимодействовать и творить. И это был космос, который захотелось повторить уже под другим соусом — в современной истории. «Завтрак с трюфелями» — это определённый вызов, это провокация. Что касается работы с липецкой командой — то никакой разницы я не почувствовала: липецкая команда на столичном уровне! Ваши театральные артисты также с большой самоотдачей и энтузиазмом отнеслись к кинопроекту. Мне с ними понравилось работать! — Поведала Янита Сухова.Слоган картины: «За всё в жизни приходится платить». Но речь идёт совсем не о деньгах: иногда мы платим своей судьбой, отношениями, уходом близких.«Завтрак с трюфелями» — уже третий фильм, снятый Игорем Фёдоровым в качестве режиссёра и его четвёртая кинематографическая работа. Кстати, по своему первому образованию Фёдоров — инженер-электрик. Но ещё в 1985-м году он работал режиссёром молодёжного театра. А первый свой сценарий занимающийся кинопрокатом липецкий бизнесмен написал в 2001 году — тогда ещё на любительском уровне. Потом он прошёл курсы по сценаристике в трёх разных учебных заведениях, в том числе киношколах Александра Митты, «Свободное кино».Постепенно хобби превратилось в профессию. В качестве сценариста он выпустил в творческом тандеме с режиссером и известной актрисой Натальей Бочкаревой короткометражный фильм «Свободный день» — c ним исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» защитила диплом режиссёра. «Свободный день» успел побывать на внеконкурсной программе 69-го Каннского фестиваля. А самой первой режиссёрской работой Игоря Фёдорова была картина «Танго тёмной лошадки», которая вышла в 2020 году. Этот фильм вошёл в десятку финалистов международного фестиваля короткометражного кино «Киномышь».Игорь Фёдоров подписал контракт с компанией «Фестиваль фестивалей», и липецкий «Завтрак с трюфелями» теперь должны показать на 50 фестивалях в 30 российских и 20 иностранных городах, в том числе в Израиле, Германии, Италии, США. Картину переведут на несколько языков и сопроводят титрами. Кстати, предыдущий фильм Фёдорова «Реквием бабьего лета» уже был признан лучшим на испанском фестивале. А всего эта картина получила пять фестивальных номинаций.Бюджеты липецких фильмов исчисляются сотнями тысяч рублей. «Отбить» эти деньги на коротком метре практически невозможно. На съёмку 17-минутного «Завтрака с трюфелями» ушло пять съемочных 12-часовых дней. Было отснято семь терабайт чернового материала.Съемки фильма «Завтрак с трюфелями» проходили в кафе «Ботаника» на улице Первомайской. Чтобы всё подготовить к приезду столичных актёров, предварительная съёмка и раскадровка картины в течение пяти дней шла с актёрами-дублёрами. Черновой материал снимали на глазах других посетителей кафе. А вот на три полноценных съёмочных дня с участием Яниты Суховой и Евгения Воловенко заведение полностью арендовали и закрыли для посетителей.В картине всё происходит в городском кафе, двое посетителей которого — адвокаты завтракают вместе. В ходе их беседы всплывает одно событие и разыгрывается мистическая драма.Ещё одна вошедшая в закрытый показ «Авторское кино Черноземья» картина — 33-минутный документальный фильм «Хозяйка горы» о национальной идентичности через историю отношений природного парка «Кудыкина гора» и его хозяйки Юлии Уваркиной.— Несмотря на название, этот фильм — не обо мне, а о пути, которому я следовала, создавая «Кудыкину гору». Пути смелом, дерзком, cпорном, порой очень больном, но уверенном, а самое главное — счастливом. Фильм о моей фантазии. О невероятной вселенной под названием «Кудыкина гора». Как путь, так и сама фантазия представлены глазами режиссёра, — сказала Юлия Уваркина.Фильм снят три года назад и его уже успели показать на фестивалях в пяти городах России, а также в Португалии и Италии.Автор идеи, режиссер и продюсер фильма — урбанист, член Союза архитекторов Артем Укропов. Картина в жанре интервью рассказывает о преображении парка стараниями его хозяйки и архитектурного бюро Megabudka.Несмотря на то, что фильм «Хозяйка горы» документальный и даже во многом рекламный, сам по себе он достоин пристального внимания. Эта картина — как замысловатый арт-объект, который хочется разглядывать, с множеством подтекстом и смыслов. Чего только стоит эпизод, в котором Юлия Премудрая складывает куриные кости в декольте! В нём скрыта суть: съесть, пропустить через себя, через своё сердце всё старое, чтобы появилось, родилось новое.Третья картина — 30-минутный короткометражный художественный фильм «Монтана».Драму-притчу снял тамбовский режиссер, продюсер и сценарист Андрей Яцевич. Музыку к фильму написал липецкий скрипач Артем Реутов. В фильме, пожалуй, самое интересное — достойный полного метра сюжет про мотоциклиста-каскадёра, который после гибели своей девушки стал мимом.В рамках закрытого показа также прошли творческие встречи с авторами, актерами и съемочными группами всех трёх кинопроектов. В числе почётных гостей были два региональных министра: министр экономического развития Кирилл Дождиков и министр культуры Ирина Кремнёва. Они напомнили о том, что для развития кино в Липецкой области есть всё необходимое — создан центр креативных индустрий, проходит фестиваль «Липецкий выбор», создано отделение Союза кинематографистов. В этом году будет образована кинокомиссия. И всё это не только громкие слова: полному зрительному залу уже удалось показать, что снимать отличное кино можно и в Липецке, в Тамбове.