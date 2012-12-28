Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
218
31 минуту назад
Cбивший женщину и ребенка водитель автобуса получил полтора года ограничения свободы
На тот же срок мужчина лишён прав.
Мужчину осудили по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». При вынесении приговора было учтено, что водитель вину признал и частичного возместил моральный вред.
Речь идёт о ДТП, которое произошло в Липецке днём 2 июня 2024 года возле железнодорожного вокзала. На регулируемом светофором перекрестке улиц Гагарина и Терешковой при повороте налево для дальнейшего движения по улице Терешковой водитель автобуса сбил переходивших проезжую часть 39-летнюю женщину и 10-летнего мальчика. Здоровью пострадавших был причинён тяжкий вред.
Причиной ДТП стало нарушение установленного скоростного режима. Также водитель не учел конструктивные особенности транспорта.
1
0
0
0
1
Комментарии